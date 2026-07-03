Benidorm ejecuta el 90% de los proyectos financiados a través de los planes de Sostenibilidad con una inversión total de 10,4 millones

El Ayuntamiento de Benidorm finalizado el desarrollo de los proyectos incluidos en los planes de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm Vision 360’ y ‘Verde Benidorm’ con un grado medio de ejecución del 90% y una inversión total en la ciudad de 10,4 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation. Así lo ha dado a conocer este jueves el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, tras la certificación de los mismos a fecha 30 de junio, tal y como marcaba la normativa. El primer edil ha concretado que el PSTD ‘Vision 360’ ha alcanzado una ejecución total del 92,90%, con 5.620.800,86 millones de euros ejecutados de los 6.103.783,86 concedidos; mientras que en el caso del ‘Verde Benidorm’ la ejecución ha sido del 86,59%, con una inversión total de 4.762.360,48 euros de los 5.500.000 euros obtenidos.

Durante la presentación de estos datos, el primer edil ha destacado que la ciudad ha logrado “un porcentaje muy alto de ejecución”, algo que ha requerido de “un enorme esfuerzo por parte de los técnicos” que se han encargado de su gestión, al tratarse de “unas convocatorias muy rigurosas y con unos requisitos muy exhaustivos, que hemos cumplido de manera escrupulosa y sobresaliente”. Asimismo, ha señala que el elevado grado de ejecución “evidencia la gestión responsable y eficiente de los fondos europeos que, en pública concurrencia con otros muchos destinos, ha logrado Benidorm en todas las convocatorias de los Planes de Sostenibilidad Turística”.

En este sentido, Toni Pérez ha recordado que en estas convocatorias “se ha concurrido con proyectos muy competitivos y solventes, enfocados a mejorar la calidad de vida de nuestros residentes y la experiencia turística, así como los parámetros medioambientales y de sostenibilidad de nuestro destino”, poniendo como ejemplos la implantación de la primera fase de agua regenerada en la zona de Poniente, el plan de gestión integral de la huella hídrica, la implantación de soluciones para la adaptación al cambio climático, la segunda fase de renovación de la catenaria de Levante, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y de aparcabicis inteligentes, el acondicionamiento del parking disuasorio de la avenida de Beniardá, o la zona de acampada y multiaventura del Parc Séquia Mare, entre otros.

Por lo que se refiere a los fondos no ejecutados, poco más de 1,2 millones, el alcalde ha aclarado que esta falta de ejecución se debe a una doble circunstancia: problemas de suministros como consecuencia de los conflictos internacionales, especialmente la crisis de Oriente Medio, y rebajas en las adjudicaciones de proyectos. En este sentido, ha señalado que el mismo día en que finalizaba el plazo de certificación de proyectos el Gobierno publicó un Real Decreto-Ley adoptando medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, que en su disposición adicional tercera establece que, en el caso de las subvenciones relativas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dichos remanentes serán destinados a la financiación de las actuaciones en las mismas áreas de políticas del Plan en las que se hayan producido. O, dicho de otra manera, “y a la espera de ver cómo se concreta esta medida, se abre la puerta para que estos remanentes pudieran emplearse para completar los proyectos en marcha”, ha manifestado.

Toni Pérez ha finalizado indicando que “igual de ilusionados que emprendimos el primero de estos planes, el ‘Benidorm DTI + Seguro’ de 2020, y los dos que vinieron después, en 2022 el ‘Vision 360’ y en 2023 el ‘Verde Benidorm’, continuamos ahora pensando proyectos para seguir mejorando la vida de nuestra población, especialmente de nuestros residentes pero también de los visitantes y turistas, con nuevos desafíos, algunos de los cuales también son ya una realidad, como el Plan EDIL para transformar la plaza de toros y su entorno”.

Datos de ‘Benidorm Vision 360’

‘Benidorm Vision 360’ fue presentado por el Ayuntamiento de Benidorm a la segunda convocatoria de los planes de Sostenibilidad Turística en Destino, de 2022, para dar continuidad a actuaciones contempladas en la hoja de ruta del DTI, con una apuesta decidida por avanzar en la adaptación a una neutralidad climática de la actividad turística.

Así, el plan proponía un total de 14 actuaciones divididas en 4 ejes: Transición verde y sostenible; Mejora de la eficiencia energética; Transición digital; y Competitividad, para los que se concedió una subvención total de 6.103.786 euros de fondos Next Generation UE. De ellos, el Ayuntamiento ha ejecutado el 92,09% del total, 5.870.674,57 euros, quedando un remanente de 482.982,14 euros, el 7,91% de los fondos concedidos.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo destacan los proyectos denominados de Implantación de soluciones de adaptación climática en espacios públicos: sombreado, mejora ambiental y acondicionamiento urbano; Plan de gestión integral de la huella hídrica de Benidorm; Implantación de la primera fase de la red de agua regenerada en la zona poniente; segunda fase de Renovación catenaria Levante; Implantación de puntos de recarga eléctrica en la zona de Levante; Suministro e instalación de aparcabicis inteligentes y seguros; Comunicación y acceso a recursos y servicios por turistas y residentes: Chat Bot IA; Realidad aumentada y asistente virtual del patrimonio histórico; Mejora de la accesibilidad de la información para grupos con necesidades especiales en el transporte; Sistema urbano de drenaje sostenible para la implantación de aparcamiento disuasorio en la parcela municipal partida El Moralet; Mejora de la movilidad urbana y reordenación sostenible de la reordenación sostenible del espacio público en la Avenida Murtal.

Datos ‘Verde Benidorm’

Por lo que se refiere al PSTD 2023 ‘Verde Benidorm’, el mismo se desarrollaba en torno a cuatro ejes principales: Transición verde y sostenible; Eficiencia energética; Transición digital; y Competitividad del destino, con un total de 16 actuaciones, para las que Benidorm recibió una subvención de 5.500.000 euros. De ellos, se han ejecutado un total de 4.762.360,48 euros, el 86,59%, mientras que el remanente asciende a 737.639,52 euros.

Entre los proyectos que se han ejecutado destacan los denominados Desarrollo de Actuaciones de Gestión de uso Público en el espacio natural del Parque del Moralet; Desarrollo del Plan de Movilidad Eléctrica de Benidorm; Implantación de instalación fotovoltaica en aparcamiento disuasorio de Poniente; Rehabilitación del alumbrado ornamental columnas Andrea en Paseo Levante; Plataforma para la gestión y comunicación de emergencias; Rehabilitación de las oficinas de Turismo en el Centro Municipal El Torrejó; Construcción de zona de acampada y multiaventura en el parque de la Sequia Mare o la Creación nueva oferta turística Care Lab Benidorm, entre otras.