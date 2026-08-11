Benidorm destinará 8.000 euros a ayudar a las víctimas del terremoto de Colombia

El Ayuntamiento de Benidorm destinará 8.000 en euros para ayudar a las víctimas del terremoto que ayer lunes 10 de agosto sacudió Colombia causando, hasta el momento y según las últimas cifras oficiales provisionales, más de 130 fallecidos. La Junta de Portavoces celebrada esta mañana ha hecho suya la propuesta del alcalde, Toni Pérez, de articular una ayuda a favor de las víctimas, fijándose el importe de la misma en 8.000 euros.

El Ayuntamiento, además, trasladará la solidaridad institucional y apoyo ante la grave situación provocada por el terremoto al gobierno de la República de Colombia, a la embajada de Colombia en España y a la Alcaldía de Manizales, localidad con la que Benidorm está hermanada y mantiene estrechos vínculos desde hace años. Asimismo, Benidorm se adherirá a las acciones de homenaje que puedan plantearse desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El alcalde de Benidorm ha expresado esta mañana su “enorme tristeza” por la “catástrofe” que ha afectado al país colombiano y a la ciudad de Manizales. “Ya hemos trasladado nuestras condolencias y en la Junta de Portavoces hemos aprobado por unanimidad una propuesta de moción que conlleva una aportación económica de 8.000 euros para ayudar al pueblo colombiano y a Manizales. “Allí está parte de nuestro corazón” ha afirmado Pérez.

La aportación de Benidorm se canalizará a través de los mecanismos de cooperación y ayuda internacional habilitados por la FEMP, la Generalitat Valenciana, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) u otras instituciones o entidades de ayuda humanitaria que acrediten su actuación en las zonas afectadas. “Benidorm ha demostrado siempre su compromiso con la solidaridad internacional y con los pueblos que sufren situaciones de extrema necesidad” ha señalado el alcalde.