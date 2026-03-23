Benidorm destina más de 520.000 euros a renaturalizar la calle Emilio Romero y combatir el calor urbano

La actuación, que se desarrollará entre las avenidas del Mediterráneo y Alcoy, incluye un estudio de soleamiento y sombras basado en las recomendaciones del Estudio del Efecto Isla de Calor en Benidorm.

El proyecto está financiado con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022 ‘Benidorm Visión 360’.

José Ramón González de Zárate ha explicado que, dentro de las actuaciones que se van a realizar en el referido tramo de Emilio Romero, se contempla la implantación de arbolado y vegetación, pérgolas de sombra, espacios estanciales, elementos de refresco urbano mediante nebulización, mobiliario urbano, equipamientos de hidratación y un aseo accesible con cambiador inclusivo, así como la reurbanización del ámbito mediante plataforma única y criterios de movilidad peatonal y accesibilidad universal. Asimismo, también está prevista la renovación de las redes de servicios municipales de agua potable, residuales, pluviales, riego y alumbrado público, adaptándolas a la nueva configuración de la vía.

Todo ello, según el edil, para “contribuir a la mejora de la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, la renaturalización del espacio urbano y la mejora de la calidad del espacio público, objetivos alineados con las políticas municipales que estamos impulsando desde el Ayuntamiento de Benidorm para la transformación urbana y con los principios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.