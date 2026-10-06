Benidorm destina 665.000 euros a renovar la Plaza Ciudad de Manizales y solucionar las filtraciones del aparcamiento

La Junta de Gobierno Local (JGL) del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado el nuevo proyecto básico y de ejecución para remodelar la Plaza Ciudad de Manizales y acabar de este modo con las filtraciones de agua que se vienen produciendo desde hace años en el parking subterráneo ubicado inmediatamente debajo de este espacio público. Así lo ha trasladado hoy con la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, quien ha avanzado que la rehabilitación de este espacio, junto a los conocidos Cine Colci de la calle Los Limones, va a suponer una inversión de alrededor de 664.854,96 euros, IVA incluido, frente a los 510.000 euros en los que se valoró el primer proyecto, cuya licitación quedó desierta.

Según ha detallado Caselles, el proyecto prevé actuaciones en dos partes bien diferenciadas: por un lado, en la superficie de la plaza; por otro, en el forjado y estructura del parking subterráneo. De este modo, tal y como estaba previsto también en el proyecto inicial, se va a “impermeabilizar toda la plaza para evitar filtraciones futuras, y también a incorporar un pavimento de alta calidad y dos colores y un graderío que se podrá utilizar como espacio de asiento”. En definitiva, “se trata de crear un espacio agradable, funcional y totalmente accesible”, con el objetivo de que esta plaza sea “punto de encuentro para los vecinos del barrio” y también para “asegurar que la actividad del parking se pueda desarrollar de forma segura”.

La edil ha señalado que “con la remodelación de esta plaza cumplimos con el mandato judicial que señalaba que el Ayuntamiento debía resolver y costear las filtraciones que la plaza estaba ocasionando en el aparcamiento subterráneo y que, al parecer, estaban provocados por las jardineras y otros elementos” de la misma.

Asimismo, Caselles ha señalado que para “acabar con el problema de las filtraciones y garantizar que no se repitan en el futuro requiere que la plaza quede libre de cualquier elemento, incluidos los juegos infantiles, que obligatoriamente habría que anclar al suelo”. De ahí que “no esté prevista la reposición de la zona infantil tras la obra ni tampoco de las jardineras o de otros elementos que puedan afectar y provocar nuevos problemas en el subsuelo”.

El objetivo del Ayuntamiento es que la futura Plaza Ciudad de Manizales “sea lo más abierta posible, que tenga una completa accesibilidad, más tránsito de personas y, en definitiva, dotarla de más vida”. “El objetivo -ha clarificado Caselles-, es que haya pocos elementos en superficie para tener una plaza mucho más transitable y accesible”, a la vez que ha vuelto a recordar que A este respecto, Caselles ha recordado que “las familias del barrio tienen a su disposición otras áreas de juegos en las proximidades”, como la Plaça de l’Infant o los parques de l’Aigüera o Foietes.