Benidorm defiende en Portugal su candidatura al European Green Leaf 2028 por la eficiente gestión del agua y adaptación al cambio climático

La ciudad de Benidorm inicia este miércoles en la ciudad portuguesa de Guimaraes la ronda de presentaciones para defender su candidatura como ciudad finalista al European Green Leaf 2028, un galardón otorgado por la Comisión Europea a ciudades de menos de 100.000 habitantes que demuestran un firme compromiso con la sostenibilidad y la mejora ambiental y para el que Benidorm ha sido seleccionada como ciudad finalista por segundo año consecutivo. Este reconocimiento se concede en paralelo al European Green Capital Award, dirigido a ciudades de mayor tamaño, y en ambos casos se reconocen los logros de las principales ciudades sostenibles de Europa en siete áreas ambientales concretas: Calidad del aire; Gestión del agua; Biodiversidad, áreas verdes y uso sostenible del suelo; Residuos y economía circular; Contaminación acústica; Mitigación del cambio climático y Adaptación al cambio climático.

La delegación benidormense en Guimaraes, Capital Verde Europea 2026, estará encabezada por el alcalde Toni Pérez y por la concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez, a los que además van a acompañar distintos técnicos del Ayuntamiento de Benidorm, Visit Benidorm, HOSBEC, la Universidad de Alicante y Veolia, que participarán en la defensa de esta candidatura en una presentación que incluye tanto la exposición de la estrategia ambiental del municipio como una ronda de preguntas por parte del jurado.

Como ya se ha apuntado, la ciudad de Benidorm fue finalista para la obtención de este galardón el pasado año, cuando finalmente el jurado seleccionó a Assen (Países Bajos) y Siena (Italia) como ‘Hojas Verdes’ para 2027. En esta ocasión, la ciudad se medirá en Guimaraes con la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y con Estarreja (Portugal) por ser la ciudad seleccionada para 2028 por su gestión y buenas prácticas ante “los desafíos ambientales urbanos relacionados con la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad”.

“Con esta candidatura, reafirmamos nuevamente el modelo de ciudad compacta, eficiente y comprometida con la sostenibilidad urbana y turística que es Benidorm, en línea con la Agenda Urbana Española, el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, ha destacado el alcalde. En este sentido, Toni Pérez ha manifestado que “la ciudad demuestra en su día a día que es posible conjugar una alta densidad turística con una planificación territorial respetuosa, una gestión avanzada de los recursos y una mejora continua de la calidad de vida, algo que cada vez más se está valorando dentro y fuera de nuestras fronteras, poniendo a Benidorm como ejemplo de sostenibilidad y compromiso ambiental integral”.

Durante la fase de evaluación realizada por la Comisión Europea, Benidorm destacó en todos los ámbitos de la sostenibilidad urbana, “demostrando un firme compromiso con la gestión del agua y la adaptación al cambio climático”. Igualmente, este organismo valoró que la ciudad “ha logrado reducir las emisiones al tiempo que gestiona un elevado volumen de turismo. Benidorm emplea activamente infraestructuras verdes para contrarrestar el efecto isla de calor urbano y optimizar la gestión del agua”, tal y como se recogió en las valoraciones.

La delegación benidormense participará durante la jornada del miércoles en distintas reuniones de trabajo y técnicas, así como en una recepción oficial en el Ayuntamiento de Guimaraes, ofrecida por su alcalde, Domingos Bragança. El jueves, se sucederán otras presentaciones, reuniones y encuentros de trabajo, así como la defensa de la candidatura ante el jurado de expertos. Ese mismo día, por la tarde, tendrá lugar la gala de entrega de los premios European Green Capital y European Green Leaf 2028, que se desarrollará en Teatro Jordão de Guimaraes a partir de las 20 horas (hora local), las 21 horas en España.

El Consistorio benidormense tiene previsto retransmitir esta ceremonia de entrega desde la quinta planta del Centre Municipal El Torrejó. Además, la misma también podrá seguirse en directo por internet, por medio del siguiente enlace: https://www.youtube.com/live/fzjYLKp_ou0

Benidorm comparte su condición de ciudad finalista para optar al European Green Leaf 2028 junto a otras dos ciudades europeas: Chiclana y Estarreja. Este título se otorga anualmente a una o dos ciudades, recibiendo cada ganador un premio económico de 200.000 euros para ayudar a organizar actividades durante el año de su designación y promover una mayor transformación verde. En la categoría European Green Capital 2028, la dotación del premio se incrementa hasta los 600.000 euros, cuantía a la que aspiran como finalistas Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biała (Polonia), Košice (Eslovaquia), Oporto (Portugal) y Zaragoza (España).

El jurado encargado de seleccionar a ambas ciudades está presidido por Patrick Child, subdirector general de Medio Ambiente de la Comisión Europea y lo integran expertos de las distintas áreas a analizar y responsables institucionales. En esta edición, participan en el mismo Nuria Blázquez, miembro de Ecologistas en Acción y representante de la Oficina Europea de Medio Ambiente; Inés de Medeiros, alcaldesa de Almada (Portugal) y miembro del Comité Europeo de las Regiones; Sara Giovannini, coordinadora de la oficina europea del Pacto de los Alcaldes; y Katja Rosenbohm, en representación de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

A la espera de conocer cuál será la decisión final del jurado, el alcalde Toni Pérez, ha reiterado que “el mero hecho de ser finalistas por segundo año consecutivo de un galardón tan prestigioso y tan exigente de ámbito europeo es ya de por sí motivo de gran satisfacción, pues nuevamente supone un refrendo a la planificación, despliegue y gestión de Benidorm como ciudad y destino turístico basados en la sostenibilidad ambiental, económica y social”