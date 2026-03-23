Benidorm celebra el Día Mundial del Agua con una exposición al aire libre que repasa su historia hídrica desde la crisis de 1978

La ciudad de Benidorm ha inaugurado la muestra ‘El agua que impulsa Benidorm’, ubicada en la avenida del Mediterráneo, donde podrá visitarse hasta el próximo mes de junio.

La exposición, impulsada por el Ayuntamiento, Veolia y el diario INFORMACIÓN, recorre medio siglo de gestión del agua a través de una quincena de paneles con imágenes y noticias históricas. Durante la presentación, el alcalde Toni Pérez ha destacado el esfuerzo de la ciudad por garantizar el suministro y convertirse en referente mundial en eficiencia hídrica.

Por su parte, el director territorial de Veolia, Jordi Azorín, ha “parece increíble que en el año 1978 Benidorm no tuviera agua y que 40 años después se convirtiera en ejemplo mundial de gestión del agua”. Además, ha destacado todas las inversiones que se han realizado en los últimos años para reforzar esta eficiencia y para seguir mejorando e innovando en materia hídrica; entre otras, con la apertura de centros como Dinapsis.