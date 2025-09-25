Benidorm avanza en la mejora paisajística del Paseo de Poniente con la instalación de islas de césped artificial y más de 3.000 nuevas plantas

Los trabajos tienen por objetivo reverdecer este espacio urbano y mejorar la imagen de las zonas ajardinadas por las que transitan los peatones y que presentaban un peor aspecto debido al paso de peatones sobre las mismas. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, concejal de parques y jardines

El concejal ha solicitado a vecinos y visitantes evitar pisar las zonas plantadas y no habilitadas para el paso de peatones, para no dañarlas y, entre todos, conseguir la imagen y la sensación de frescor y colorido que este Paseo de Poniente se merece