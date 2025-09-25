Parques y jardines

Benidorm avanza en la mejora paisajística del Paseo de Poniente con la instalación de islas de césped artificial y más de 3.000 nuevas plantas

El consistorio ya acometió una primera fase de instalación de césped artificial decorativo el pasado año

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm avanza en la mejora paisajística del Paseo de Poniente con la instalación de islas de césped artificial y más de 3.000 nuevas plantas
Benidorm avanza en la mejora paisajística del Paseo de Poniente con la instalación de islas de césped artificial y más de 3.000 nuevas plantas | Onda Cero Marina Baixa

Los trabajos tienen por objetivo reverdecer este espacio urbano y mejorar la imagen de las zonas ajardinadas por las que transitan los peatones y que presentaban un peor aspecto debido al paso de peatones sobre las mismas. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, concejal de parques y jardines

El concejal ha solicitado a vecinos y visitantes evitar pisar las zonas plantadas y no habilitadas para el paso de peatones, para no dañarlas y, entre todos, conseguir la imagen y la sensación de frescor y colorido que este Paseo de Poniente se merece

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer