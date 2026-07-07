Benidorm amplía un verano más los servicios en las playas para personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Benidorm ha instalado por segundo año consecutivo en la playa de Poniente una zona de baño adaptado para personas con movilidad reducida. Esta instalación, que se ubica junto al área de Playas Accesibles del Parque de Elche, está dotada de una zona de asientos en el agua y una pasarela para hacer el acceso al mar más seguro y se suma a los servicios que a lo largo de todo el año se prestan en las playas de nuestra ciudad dirigidos a personas con problemas de movilidad. La concejal de Playas, Mónica Gómez, ha visitado este lunes la instalación para conocer de primera mano la opinión de los usuarios así como la de los trabajadores que prestan el servicio de Playas Accesibles, que han destacado la buena aceptación de la misma por parte del público.

Así, según ha explicado la edil, “con esta zona de baño, que ya tuvo mucho éxito el pasado verano, las personas con movilidad reducida cuentan con un espacio adaptado a sus necesidades donde refrescarse y disfrutar del mar con autonomía, complementando así los baños adaptados que tienen a su disposición en el punto de playas accesibles”. Además, “gracias a las barandillas, las personas con problemas de movilidad que no requieren de una silla anfibia para adentrarse en el agua, pueden también acceder de forma más práctica y segura al mar”.

Esta zona de baño adaptado cuenta con 22 asientos y está cubierta con una lona que protege a los usuarios del sol. En principio, según ha señalado Mónica Gómez, este servicio estará operativo hasta el 15 de octubre, cubriendo de este modo “los meses de mayor demanda y usuarios en nuestras playas”. Asimismo, ha recordado que “en Benidorm fuimos pioneros en favorecer servicios de accesibilidad en nuestras playas con la apertura de los puntos de playas accesibles, garantizando así que cualquier persona pueda disfrutar de la experiencia completa de un día de playa”.

No en vano, durante la temporada estival, Benidorm abre sus tres puntos de playas accesibles, que son atendidos por personal de la empresa concesionaria de la gestión integral de las playas; un personal que se encarga de los baños adaptados. Estos tres puntos se encuentran en el Parque de Elche y frente a la avenida Mont Benidorm, ambos en Poniente; y a la altura de la calle Murcia, en Levante. Tanto el punto de Levante como el del Parque de Elche prestan servicio durante todo el año.

Aseos en las calas

Por otro lado, y con la llegada de la temporada alta, la Concejalía de Playas también ha habilitado dos aseos para dar servicio a los usuarios de las calas de Ti Ximo y Almadraba. Los mismos están operativos desde el 1 de julio y hasta el final del verano.