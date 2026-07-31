Benidorm amplía la red de fuentes de agua potable refrigerada con una nueva en Levante

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Ciclo del Agua, continua con la ampliación de la red de fuentes de agua potable refrigerada en varios puntos de la localidad, con motivo de la llegada de las altas temperaturas. Así, a la fuente que se instaló en la avenida Armada Española el pasado año se sumó el mes pasado otra en el Parque de la Séquia Mare y ahora se ha instalado una más en la playa de Levante, a la altura de El Torrejó.

El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha incidido en que el cada vez mayor número de vecinos y visitantes que realizan actividad física, “bien haciendo deporte o solo caminando”, ha motivado la voluntad de colocar este tipo de fuentes “en los puntos donde vemos que se lleva a cabo una mayor actividad física”. De hecho, ha avanzado que ya se han realizado varias peticiones para contar con las fuentes en el menor espacio de tiempo. En ese sentido, el edil ha avanzado que otras fuentes se incorporarán en breve a esta red en los parques de Foietes, l’Aigüera y El Moralet.

La llegada de las altas temperaturas es otro de los motivos que ha llevado a realizar esta actuación “porque estamos en unas fechas en las que se superan habitualmente los 30 grados y a cualquier persona le viene muy bien poder llenar su botella de agua fría esté o no haciendo deporte” ha indicado el concejal, que también ha recalcado que las fuentes “cumplen absolutamente con la normativa higiénico sanitaria porque se trata de agua potable de la red de abastecimiento de Benidorm, que cumple los más estrictos controles de calidad”.

Esta iniciativa parte de un proyecto piloto que lleva a cabo el propio consistorio junto con Veolia, la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua en la ciudad, que tiene como finalidad “facilitar la disponibilidad de agua del grifo a la ciudadanía y los turistas en espacios públicos de mucha concurrencia”.

Los surtidores de agua potable refrigerada están destinados al suministro de agua a los ciudadanos y se conectan a la red municipal de abastecimiento de agua potable. Cuentan con alimentación de agua directa desde la red municipal de agua potable y disponen de un sistema de refrigeración para proporcionar agua fría a los usuarios. Tienen conexión eléctrica para la alimentación del sistema de refrigeración y una toma de desagüe para la evacuación del agua sobrante. Asimismo, están hechos de un material resistente a la intemperie y al vandalismo y su diseño es accesible para personas con movilidad reducida.

Además de fomentar el consumo de agua del grifo como una opción “segura y saludable”, con estas acciones “también logramos disminuir la generación de residuos de plástico asociados a las botellas de agua de un solo uso, lo cual reduce el impacto medioambiental y contribuye a la construcción de un futuro más sostenible” ha apostillado González de Zárate.