Benidorm alcanza su gran objetivo y acogerá el Mundial de Ciclocross de 2031

Benidorm será la sede del Campeonato del Mundo de Ciclocross de 2031, después de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) haya confirmado la elección de la ciudad alicantina durante su reunión celebrada en Montreal. La designación culmina la trayectoria iniciada en 2023 con la llegada de la Copa del Mundo a los parques de Foietes y El Moralet, que desde entonces se han convertido en escenario de una de las grandes citas internacionales de esta disciplina.

Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Universitat de València cifra en 11,08 millones de euros el impacto económico de la Copa del Mundo celebrada en enero de 2026, con un retorno aproximado de 19 euros por cada euro invertido. El evento generó además 13,19 millones de euros de repercusión mediática, mientras que la prueba reunió a entre 12.000 y 16.000 asistentes en sus diferentes ediciones y ha registrado ocupaciones hoteleras superiores al 85%.

Con la llegada del Mundial, Benidorm da un paso más en su estrategia para desestacionalizar la actividad turística a través de los grandes acontecimientos deportivos. La prueba de 2031 permitirá trasladar a una competición mundial el modelo desarrollado durante estos años con la Copa del Mundo, que ha situado a la ciudad y a la Costa Blanca en el circuito internacional del ciclocross.