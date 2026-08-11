Benidorm ahorra 143.000 euros por la gestión de residuos del ecoparque en el periodo enero-julio de este año

El Ayuntamiento de Benidorm se ha ahorrado 143.092 euros en el pago por la gestión de residuos del ecoparque en el período que va desde enero a julio de este año, según los datos facilitados por la Concejalía de Limpieza Viaria y el Consorci Mare. En ese mismo período del año pasado, cuando la gestión no se había cedido al Consorcio, el Ayuntamiento abonó 386.303 euros. El ahorro anual previsto para este año ascenderá a alrededor de 245.000 euros.

Este ahorro ha sido posible gracias al cuadro de tarifas aprobado por el Consorci Mare. Así, la tarifa para enseres y voluminosos, que es la fracción mayoritaria, se sitúa en 48,40 euros por tonelada frente a los 75,76 que pagaba el consistorio hasta el pasado año. Ello supone un 36% menos. Solo por este concepto el ahorro ya se eleva hasta los 74.360 euros.

El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate; y el concejal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Benidorm, Luis Navarro, han visitado las instalaciones del ecoparque fijo del municipio en donde han dado a conocer estas cifras que derivan de la nueva gestión de la instalación. En ese sentido, González de Zárate ha destacado el hecho de que “más de 2.500 toneladas de aportaciones al ecoparque procedentes de usuarios de otras localidades han dejado de imputarse al municipio de Benidorm”. Ello es posible gracias a que con la gestión del Consorci Mare ha implantado un sistema de identificación del usuario y de su procedencia “que imputa cada entrada al municipio que le corresponde y deja, por tanto, de recaer en el presupuesto municipal de Benidorm”.

En concreto, de enero a julio esas aportaciones de fuera han ascendido a 2.562 toneladas, lo que supone el 47% de todo lo que se registró en 2025. “El servicio al vecino de Benidorm no ha disminuido; lo que ha desaparecido es la factura ajena” ha indicado González de Zárate, quien ha puesto en valor que el control de acceso “ha puesto fin a una anomalía por la cual Benidorm costeaba la gestión de residuos que no eran suyos. De esta forma, cada municipio responde de lo que aporta”.

Otra de las ventajas del nuevo sistema de gestión es que el Consorcio registra y segrega 55 fracciones, mientras que el anterior solo distinguía una veintena. Ello permite, ha señalado el presidente del Consorci, “un salto mucho mayor en los flujos que más trazabilidad exigen, como los aparatos electrónicos y eléctricos, que pasan de tres categorías a 14; los envases, que pasan de dos a ocho y los residuos de construcción, de una a cuatro”. En este último caso, el de los residuos de construcción, el cambio tiene efectos ambientales concretos. Así, este año se han identificado y tratado como tales 64,5 toneladas de residuos de construcción contaminados con residuos peligrosos que, con el desglose anterior, viajaban como escombro común. “Y lo mismo sucede con 28,6 toneladas de colchones y 30 toneladas de aparatos con gases refrigerantes, que ahora cuentan con un destino y trazabilidad propios” ha enfatizado González de Zárate.

Por otra parte, 25 de las 55 fracciones que se registran con la nueva gestión tienen tarifa cero para el Ayuntamiento, “de modo que el vecino de Benidorm puede acudir al ecoparque a depositar papel, vidrio, metales, plásticos, textiles, aceites, pilas y aparatos eléctricos sin coste alguno para las arcas municipales” ha revelado el presidente del Consorci. “Hemos mejorado la eficiencia medioambiental al pasar a 55 fracciones separadas, logrando identificar en estos meses más de 64 toneladas de escombro contaminado que antes se mezclaba con el inerte” ha finalizado.