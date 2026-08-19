Benidorm adjudica el equipamiento tecnológico de la sala inmersiva del Centro de Interpretación del Parc de la Séquia Mare

El Ayuntamiento de Benidorm ha adjudicado a la mercantil Audiovisuales Data SL el contrato de equipamiento tecnológico del espacio inmersivo del Centro de Interpretación del Parc de la Séquia Mare, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Benidorm Visión 360’ y cuya adjudicación fue aprobada este lunes por la Junta de Gobierno Local.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha explicado que “fueron un total de cuatro las empresas que presentaron ofertas para optar a este contrato” y que el mismo “ha recaído finalmente en la propuesta de adjudicación elevada por los técnicos municipales, presentada por Audiovisuales Data, con un presupuesto de 114.707,90 euros y un plazo de ejecución de un mes desde la formalización del contrato”.

Pérez ha recordado que esta intervención está financiada con fondos de la Unión Europea ‘Next GenerationEU’ y se enmarca en la estrategia municipal de “rehabilitación y puesta en valor de activos públicos, abriéndolos al uso de nuestros ciudadanos y visitantes”. En esa estrategia se incluye la adecuación del parque de la Séquia Mare, dotándolo además de las nuevas instalaciones del centro de interpretación, albergue juvenil y zona de acampada para el fomento de la convivencia multicultural y la puesta en valor de esta infraestructura hidráulica, que abasteció de agua Benidorm durante casi tres siglos, como activo etnográfico, cultural y turístico.

El alcalde ha recordado que el parque de la Séquia Mare constituye “un enclave estratégico para la interpretación del agua en la Marina Baixa al localizarse sobre una infraestructura histórica que vertebró el abastecimiento y el regadío desde el siglo XVII y hasta mediados del XX, siendo el origen del desarrollo agrícola, urbano y turístico de Benidorm y su entorno”. Así, con la puesta en marcha de este centro de interpretación “se pondrá en valor la continuidad entre los sistemas tradicionales de gestión del agua y los modelos actuales, reforzando la identidad territorial y la sensibilización ambiental”.

Toni Pérez ha precisado que esta sala inmersiva “reforzará la experiencia de los visitantes, proporcionando una experiencia impactante que, en un tiempo reducido, dará a conocer la historia y la gestión del agua en Benidorm, que es modelo y ejemplo para muchos destinos por su elevada eficiencia”.

Algunos datos sobre el proyecto

Esta sala tendrá unas dimensiones de 5x7x3,5 metros de modo que, sin intervención del personal del centro, el visitante pueda disfrutar de una vivencia para recordar. Según el pliego de prescripciones, la sala estará preparada para la proyección de un vídeo locutado y subtitulado en al menos cinco idiomas para abarcar al máximo público visitante posible. Igualmente se prevé la instalación de un bucle de inducción magnética para facilitar la audición a los usuarios con prótesis auditivas.

El pliego recoge asimismo que la proyección del vídeo se realizará simultáneamente en tres lados de la sala, de manera que haya una sola imagen de 15x2,5 metros. Los proyectores elegidos y su disposición permitirán que los visitantes puedan estar a menos de 1,5 metros de las paredes y no hacer sombras que estropeen la proyección. Además, un sistema de altavoces perimetrales y un ‘subwoofer’ en el techo propiciará un sonido envolvente y realista.

El vídeo proyectado estará locutado como mínimo en castellano, valenciano, inglés, francés y alemán. Cada locución, además, estará subtitulada en su propio idioma para facilitar su comprensión a personas con deficiencia auditiva. Un panel táctil a la entrada de la sala permitirá a los usuarios elegir el idioma en el que quieren que se reproduzca el vídeo. Toni Pérez ha destacado, por último, que esta sala inmersiva “reafirma nuestro compromiso con la inclusión y la accesibilidad para que todo el mundo pueda disfrutar de la mejor experiencia durante su visita”.