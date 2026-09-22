Benidorm acoge Boot Camp Surfea Benidorm DTI, una jornada centrada en el turismo regenerativo en destinos de costa

El edificio El Torrejó acoge durante el día de hoy la quinta edición del Boot Camp Surfea Benidorm DTI que en esta ocasión se celebra bajo el lema ‘Turismo regenerativo en destino de costa’. La jornada, que se prolongará hasta las 18 horas, ha comenzado con la bienvenida de la concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Benidorm, Aida García Mayor, que ha destacado que esta edición “es la continuación de un proceso de trabajo que ha ido evolucionando con las necesidades del destino”.

El programa incluía en primer lugar una introducción a la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) de Segittur y ha continuado con una demostración práctica de componentes de la PID. A continuación, se ha presentado el Premio de Turismo Regenerativo Benidorm DTI y el ‘Regenera Tur IA Value’ y después ha tenido lugar una charla que ha versado sobre la ‘Introducción a la medición del impacto global’. Tras una pausa, la jornada se retoma por la tarde con la celebración de mesas de trabajo, previas a la lectura de las conclusiones y el cierre del Boot Camp.

García Mayor ha recordado que en las primeras ediciones del Boot Camp se abordaron retos como la compartición de datos, la sostenibilidad social, la accesibilidad, la visibilidad 360 y la normalización del modelo DTI. Con posterioridad, el Boot Camp incorporó el Benidorm Show Case, la inteligencia artificial, la Plataforma Inteligente de Destinos y el turismo regenerativo. “En la tercera edición avanzamos en la medición de impactos, la incorporación de nuevos indicadores y el desarrollo del Sistema de Inteligencia Turística Regenerativo y Circular. El año pasado dimos un nuevo paso con los observatorios de impacto local, el Smart Cube y los agentes de inteligencia artificial. Y en esta edición retomamos ese trabajo y damos continuidad al Xato Cube, avanzando en la conexión entre experiencias, datos, agentes y tecnología” ha señalado la concejal.

Bajo el lema «Impact + PID/PIA: Observatorios de Impacto Local», la edil ha afirmado que el reto de hoy es “aprovechar mejor los componentes de la Plataforma Inteligente de Destinos y aplicarlos a situaciones reales, de manera que la tecnología se traduzca en un impacto positivo y medible para Benidorm”. Aida García ha sostenido que la ciudad cuenta con una trayectoria consolidada como Destino Turístico Inteligente. “Pero innovar no consiste únicamente en incorporar herramientas tecnológicas, sino que hay que utilizarlas para anticiparnos a los cambios, mejorar los servicios públicos y responder con mayor eficacia a las necesidades de residentes, visitantes y empresas” ha agregado.

Desde las áreas de Innovación y Calidad del Ayuntamiento “sabemos que la transformación del destino requiere planificación, coordinación y capacidad para convertir las oportunidades en proyectos útiles para la ciudad”. Por ello ha considerado que el Boot Camp servirá para “conocer mejor la PID y sus componentes”, así como conocer ejemplos de aplicación y cómo medir el impacto global. “Se hablará de gobernanza y participación, de integración y de compartición de datos, de inteligencia artificial y de cómo acelerar la transición verde” ha dicho la concejal, que avanzaba también que el programa analizará “cómo combatir los efectos del cambio climático, cómo gestionar los recursos de la forma más sostenible y comprobar si las actuaciones desarrolladas general realmente un impacto positivo en el territorio”.

En opinión de la titular de Innovación, el objetivo es “convertir el conocimiento en mejores decisiones, evaluar si las soluciones que implantamos contribuyen a la calidad de vida de la población, a la competitividad de las empresas, a la experiencia de nuestros visitantes y a la sostenibilidad de Benidorm”. En ese sentido, García Mayor se ha mostrado convencida de que las conclusiones obtenidas “nos ayudarán a seguir avanzando hacia un Benidorm más inteligente, sostenible, accesible y regenerativo”.