Benidorm abre este fin de semana al tráfico la avenida Montecarlo y retomará las obras en septiembre

El alcalde destaca que los trabajos “avanzan a muy buen ritmo” con el objetivo de finalizar antes de terminar el año

La avenida Montecarlo se abrirá en su totalidad al tráfico rodado este fin de semana, aunque las obras de renovación integral de la avenida no hayan concluido. Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, durante la visita que ha realizado a los trabajos que se están desarrollando en la zona. Igualmente, en los próximos días también quedará abierta al tránsito peatonal sin ningún obstáculo la acera derecha en dirección a la playa una vez que se haya terminado de colocar el pavimento definitivo en el tramo comprendido entre las calles Londres y Berlín.

En ese sentido, la empresa que ejecuta los trabajos ha transmitido al consistorio que este viernes por la tarde la calle estará “abierta y con los acopios recogidos y limpios”. Posteriormente pasarán los equipos de baldeo para dejar calzada y acera en perfectas condiciones. Los trabajos, no obstante, se retomarán a primeros de septiembre, con el objetivo de terminar la obra de forma definitiva antes de finalizar el año.

Toni Pérez ha insistido en que se trata de “una obra complicada que está ejecutándose a muy buen ritmo” y ha recordado que la misma conlleva la colocación de la red de aguas pluviales que no existía hasta ahora, la implantación de la red de agua regenerada y la renovación de las canalizaciones de agua potable y alcantarillado.

“Esta es una zona con mucho tránsito de autobuses de turistas y de transporte público y la abrimos a la circulación para que la afección sea la menos posible en la temporada alta” ha explicado el alcalde, que ha insistido en que “es una obra difícil, pero muy necesaria para los vecinos y residentes de la parte alta del Rincón de Loix en la que además de la renovación de infraestructuras y creación de otras nuevas, también se colocará nuevo arbolado, nueva iluminación y habrá accesibilidad total”. A ello se suma la composición del terreno “con presencia de muchas rocas en el subsuelo”, lo que motiva que el coste y el tiempo empleado por la empresa sea mayor.

La intervención en esta calle comprende cerca de 400 metros lineales. Los trabajos actuales son una continuación de los que ya finalizaron hace más de un año en el tramo entre las calles París y Roma. La actuación se adjudicó por un importe de 1.355.814,06 euros y se financia íntegramente con los Fondos de Renovación del Servicio Municipal de Aguas. Como se ha informado, además de las conducciones de agua potable y saneamiento, también se renovarán las de pluviales, el alumbrado, la pavimentación, señalización vertical y horizontal, la jardinería y arbolado y se incorporará la red de agua regenerada.

Pérez ha expresado su confianza en que una vez terminada “ya no tendremos más incidencias e inconvenientes derivados de las antiguas conducciones de fibrocemento”. Después de alrededor de 40 años “sin que se haya actuado aquí”, el primer edil ha puesto el acento en que al final de la obra “tendremos un importante ahorro de agua ya que se producían muchas filtraciones y charcos, habrá mejoras en el alumbrado y en el arbolado y los vecinos tendrán acceso al agua regenerada para el riego de sus urbanizaciones”.

Detalles de la actuación

La renovación de la red de alcantarillado abarca a 338,87 metros de tubería de hormigón, que se sustituyen por una tubería de PVC compacta y 14 acometidas domiciliarias. Se implantará asimismo la red de recogida de pluviales, que no existe, mediante la instalación de 75 imbornales y 505 metros de tubería. En cuanto a la red de agua potable, se sustituyen más de 700 metros de tubería de fibrocemento por otra de fundición. Se implantará una red de agua regenerada para el arbolado vial y para que las comunidades puedan optar por esta fuente para el riego de sus jardines y zonas verdes. Igualmente se acomete la adecuación del alumbrado público con la renovación del cableado, aprovechando al máximo las columnas, se sustituye el arbolado por ejemplares de hoja perenne de crecimiento lento como los ya plantados en el tramo ejecutado. Y las aceras, por último, contarán con soluciones específicas de accesibilidad universal y seguridad vial.