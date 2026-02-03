El ayuntamiento de Villajoyosa subvenciona las obras de rehabilitación de dos capillas de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción

El proyecto tiene un presupuesto total de 52.580,53 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos cuentan con la autorización en materia de Patrimonio Histórico. Tras acometerse la restauración de la torre campanario, de la fachada de la iglesia y de la instalación eléctrica del templo en años anteriores, en 2026 se va a ejecutar este proyecto en este templo declarado Bien de Interés Cultural. Escuchamos a Rosa Llorca, concejala de Patrimonio de Villajoyosa

Los retablos se restaurarán in situ por profesionales de la restauración, dado que, por su técnica de fabricación, no se pueden desmontar. En cuanto a las paredes de las capillas, tienen numerosas capas de pintura sobre los morteros originales. Antes de intervenir las paredes, se realizarán dos catas para determinar los materiales y colores originales a recuperar. Escuchamos de nuevo a Rosa Llorca

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción acoge histórica y tradicionalmente muchos de los actos religiosos y festivos importantes de la ciudad.