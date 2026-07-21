Avanzan los trabajos de reconversión en una plataforma única de la calle Federico García Lorca de l’Alfàs

Termina la pavimentación del tramo comprendido entre el Ayuntamiento y la plaza Jaume I, donde se crearán nuevos espacios de descanso y zonas de sombra mediante la incorporación de elementos vegetales. El resultado será un espacio versátil que puede acoger desde el tránsito diario de vecinos hasta grandes concentraciones de público en celebraciones como las fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto, según información facilitada por el concejal de Urbanismo, Toni Such. La diferenciación entre zonas de estancia, descanso y circulación se realiza mediante distintos pavimentos, reforzando la funcionalidad del espacio. Como apunta Such, “se observarán diferentes colores de suelos porque así lo contempla la ley, al ser zona peatonal y semipeatonal”, recordando “estamos ya en el tramo final de las obras de la Plaza Mayor y la calle Federico García Lorca”.

El concejal de Urbanismo ha incidido una vez más en el cumplimiento de los plazos establecidos, algo especialmente relevante en una obra de esta complejidad. Toni Such ha señalado que la intención de la empresa adjudicataria, Pavasal, es agilizar al máximo los trabajos para adelantar su conclusión si las circunstancias lo permiten. La intervención cuenta con una inversión municipal de 777.896,67 euros y supone una de las actuaciones urbanas más importantes realizadas en el casco histórico de l’Alfàs del Pi en los últimos años. El proyecto transformará completamente este espacio mediante la creación de una plataforma única, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando de forma notable la accesibilidad, la seguridad y la comodidad para peatones y residentes.

Además de la renovación estética del entorno, las obras incluyen la modernización de infraestructuras básicas, como la sustitución de antiguas conducciones de agua potable, la mejora del saneamiento y la canalización subterránea de servicios, preparando el centro urbano para futuras actuaciones de soterramiento de cableado.

El nuevo diseño permitirá ganar espacio para el peatón, incorporar zonas de sombra y descanso, mejorar la movilidad y disponer de un entorno más amplio y versátil, capaz de acoger tanto la actividad cotidiana de vecinos y comercios como los principales actos festivos y culturales del municipio. L’Alfàs del Pi recuperará su centro histórico con una intervención que pone el foco en las personas.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido nuevamente la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante las molestias derivadas de las obras, reiterando el compromiso municipal de cumplir el calendario previsto y entregar un espacio renovado que mejorará de forma significativa la calidad urbana del corazón de l’Alfàs del Pi.