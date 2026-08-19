Residuos

Aumenta el uso de los ecoparques móviles del Consorci Mare en Orxeta, Relleu Callosa d’en Sarrià

La entidad prevé superar los 1.000 usuarios en Callosa y los 600 en Orxeta durante 2025. En municipios como Relleu y Sella coincide el día de visita del ecomóvil con la recogida gratuita de enseres

Onda Cero Marina Baixa

Orxeta |

Aumenta el uso de los ecoparques móviles del Consorci Mare en Orxeta, Relleu Callosa d’en Sarrià
Aumenta el uso de los ecoparques móviles del Consorci Mare en Orxeta, Relleu Callosa d’en Sarrià | Onda Cero Marina Baixa

El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, sigue su ronda estival de visitas a los 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello que conforman la entidad. Esta semana ha visitado Relleu, Callosa d’en Sarrià con su alcalde Andrés Molina y Orxeta junto a su edil Jaime Lloret para evaluar el estado actual de la red de ecoparques móviles y estudiar posibles mejoras para seguir aumentando la separación de residuos.

“Estamos muy satisfechos con la evolución del uso de la red de ecomóviles: después de empezar el año pasado a visitar los 52 municipios cada semana, estamos registrando unos datos muy positivos de separación de residuos,” ha explicado el presidente González de Zárate. “En Callosa vamos a superar los 1.000 usuarios y en Orxeta las 600 personas este 2026, un aumento considerable respecto a las estadísticas del año pasado”.

El presidente también ha destacado la importancia de la colaboración entre ayuntamientos y el Consorcio en el aumento de la separación en origen de residuos. González subraya que “en municipios como Sella o Relleu, el Ayuntamiento ha hecho coincidir el día de recogida de enseres y voluminosos con la visita del ecoparque móvil mediante la instalación de un remolque junto a nuestra instalación, lo que ha aumentado el uso de ambos servicios y nos permite avanzar hacia un territorio más limpio y sostenible”.

Date de alta en la red de ecoparques del Consorci Mare

El Consorci Mare bonifica con descuentos en la tasa de residuos a los usuarios registrados que utilicen la red de ecoparques fijos y móviles para depositar sus residuos. Para darse de alta en el sistema, la ciudadanía debe descargar la aplicación móvil Consorci MARE Actais Waste (disponible para IOS y Android) y darse de alta en su ecoparque más cercano. Así los usuarios podrán llevar un control de los residuos aportados durante el año.

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