La Asociación Santa Marta presenta la revista oficial de las fiestas de Moros y Cristianos 2026

Villajoyosa celebró este domingo el primer acto oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a su patrona Santa Marta. El parque Censal fue el escenario de la presentación de la Revista Oficial de las Fiestas de 2026.

Parque Censal presentacion Libro Fiestas Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

La Asociación Santa Marta presentó esta revista de fiestas que cumple su 63 edición y que ha sido coordinada y diseñada por el cronista de la Asociación Santa Marta, Esteve Soler, Vicente Márquez y Agustí Galiana. La portada de la publicación ha sido realizada por los componentes de Fotocine La Vila y recoge una imagen de 1926 original que ha sido restaurada y digitalizada para que parezca una imagen actual.

La publicación de 2026, con 1.000 ejemplares, cuenta por primera vez con 400 páginas y tiene 60 artículos, más de 540 fotografías y 312 anunciantes. En la parte literaria, se ha estrenado una nueva sección denominada “Linajes” y una sección especial dedicada a las Fiestas de 1926, donde se incluyen fotos originales que han sido restauradas y coloreadas. De ahí nace la imagen de la portada. La publicación recoge también los premios de los concursos convocados por la Asociación Santa Marta, así como la crónica anual, el programa de actos y los cargos festeros de las Fiestas de 2026.

El presidente de la Asociación Santa Marta, Matías Romà, ha agradecido a los articulistas y a los anunciantes su colaboración en la confección de la revista. El Alcalde Marcos Zaragoza ha cerrado el acto felicitando a los cargos festeros y a la Asociación Santa Marta por su dedicación en la organización de las fiestas, declaradas de Interés Turístico Internacional, además de a todos los colaboradores de la revista.

El próximo sábado 4 de julio se celebrará el acto de la presentación oficial de los cargos festeros en el recinto del antiguo colegio público Doctor Álvaro Esquerdo. En este acto, la pregonera Pepa Amorós inaugurará las fiestas de 2026 con su pregón anunciador.