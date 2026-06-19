El Plan de Barrios de Altea amplía hasta el 30 de abril de 2027 el plazo de ejecución de las obras

El Ayuntamiento de Altea, a través de la Concejalía de Urbanismo, informa del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Generalitat Valenciana por el cual se amplían los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones vinculadas al Plan de Barrios. Tanto para la rehabilitación de edificios como para la reurbanización de calles, el nuevo plazo de ejecución de las obras se amplía hasta el 30 de abril de 2027, mientras que el plazo para la justificación de las actuaciones ante el Ministerio se extiende hasta el 30 de septiembre de 2027.

El Plan de Barrios de Altea es una actuación de gran envergadura que ya se está ejecutando en casi la totalidad de los edificios previstos. La inversión está siendo de 6 millones de euros, con una subvención europea de 5 millones procedente de los fondos Next Generation, dentro del Pla de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el caso de Altea, el proyecto actúa sobre 24 edificios, con un total de 346 viviendas, y beneficia de forma directa más de mil personas. Además de la rehabilitación energética de los edificios, contempla la mejora del espacio público y la reurbanización de la calle Convento, ya ejecutado, y próximamente de la calle Alfàbiga, reforzando así el carácter integral de la intervención y su impacto en la calidad urbana de los barrios.

El concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha destacado que “esta prórroga es una buena noticia para Altea, porque permite continuar ejecutando con garantías un proyecto muy ambicioso, que ya está en marcha en casi la totalidad de los edificios y que combina rehabilitación de viviendas, eficiencia energética, accesibilidad y mejora del espacio público”.

“Pasó el tren y nos subimos”, ha señalado Orozco, quien ha recordado que solo 29 ciudades de todo el territorio valenciano obtuvieron esta subvención vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Hablamos de una oportunidad única para impulsar la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética y el despliegue de las energías renovables, al mismo tiempo que favorecemos actuaciones integrales de rehabilitación y mejora del parque edificatorio”, ha añadido.

De manera concreta, el Plan de Barrios contempla la instalación de fotovoltaica en el 100% de las viviendas. En más del 90% de los casos se está actuando en la retirada de amianto. En el 66% de los edificios se trabaja también en la conservación del inmueble, ya sea por patologías, filtraciones, problemas estructurales u otras deficiencias detectadas, así como en el cambio de ventanas y carpintería. Igualmente, en prácticamente la totalidad de las viviendas se plantea la sustitución de los sistemas de refrigeración y calefacción por aerotermia.

El proyecto incluye, además, actuaciones en cuatro edificios para la instalación de ascensores, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y facilitar la vida cotidiana de las personas residentes.

Orozco ha subrayado que “el Plan de Barrios es mucho más que una actuación sobre fachadas; es una inversión en bienestar, en sostenibilidad y en justicia social”. En este sentido, ha remarcado que “estas obras permiten que las viviendas sean más eficientes, más confortables y con menos gasto energético, pero también contribuyen a dignificar los barrios y a mejorar la imagen urbana de Altea”.

Desde el Ayuntamiento de Altea se agradece especialmente la colaboración ciudadana y la implicación del vecindario, que está siendo fundamental para el desarrollo de un proyecto de esta magnitud. Así mismo, el consistorio pide disculpas por las molestias que puedan ocasionarse durante la ejecución de las obras y recuerda que se trata de actuaciones complejas, pero necesarias, que supondrán una mejora directa para las viviendas, los barrios y el conjunto del municipio.