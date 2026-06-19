Benidorm intensificará la limpieza y mejorará las zonas ajardinadas de la avenida Moralet

El Ayuntamiento de Benidorm intensificará la limpieza en algunas calles y avenidas de nueva creación en la zona de Poniente, en concreto la avenida Moralet, después de haber recogido las sugerencias de los representantes vecinales de este barrio. Asimismo, se les ha transmitido que también se mejorarán las zonas verdes y parterres de esta avenida, que en alguna ocasión han sufrido los efectos de obras cercanas.

Ese ha sido uno de los asuntos abordados en la cita de esta mañana de la campaña ‘A pie de calle’ en la que la concejal de Participación Ciudadana, Ana Pellicer; y el edil de Espacio Público, Francis Muñoz, han mantenido un encuentro con los vicepresidentes del Consejo Vecinal, Antonio Zamora y Francisco Martínez; así como con vecinos de la zona y representantes vecinales.

Los asistentes han trasladado a los concejales la necesidad de reforzar la limpieza de la citada avenida y su entorno, ya que las obras de algunos edificios cercanos han contribuido a una mayor dificultad a la hora de mantenerla en buen estado. Del mismo modo se ha abordado la posibilidad de que el Ayuntamiento y la comunidad de propietarios de una urbanización colindante al aparcamiento de Poniente exploren vías de colaboración para el mantenimiento del ascensor del citado parking con vistas a tenerlo operativo todo el año y no solo en temporada alta como hasta ahora.

Con respecto al aparcamiento, el Ayuntamiento ha recibido las felicitaciones de los vecinos tras la finalización de la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas del mismo, que permitirá generar un ahorro de unos 70.000 euros anuales. Esta planta solar cuenta con una potencia nominal de 303,3 kW distribuida en cuatro instalaciones independientes y está diseñada bajo la modalidad de autoconsumo colectivo con compensación de excedentes, de modo que la energía generada se destinara al consumo de dependencias municipales en un radio inferior a dos kilómetros. La instalación, además, permitirá generar anualmente cerca de 465.700 kilovatios-hora de energía renovable, lo que supondrá una reducción de más de 214 toneladas de CO2 al año.

Por otra parte, también se ha puesto sobre la mesa algunos problemas en relación al callejero de este barrio que figura en navegadores como Google, en los que aparecen de forma errónea los nombres de algunas calles. Francis Muñoz ha indicado que ya se ha comunicado a Google esta circunstancia “y estamos a la espera de le pongan solución para evitar la confusión que a veces sufren los turistas y visitantes que no conocen bien la zona”. Por último, también se les ha hecho llegar que se está realizando una campaña para eliminar los grafittis que se han localizado en el Paseo de Tamarindos.

Ana Pellicer, por su lado, ha indicado que “nos hemos emplazado a otras reuniones con vecinos de otros barrios de la ciudad como el Rincón de Loix o la Colonia Madrid adonde iremos próximamente”. La concejal ha querido mostrar “la mano tendida del Ayuntamiento con los vecinos para atender sus reivindicaciones y poder, entre todos, mejorar la ciudad, que es un trabajo de todos”.