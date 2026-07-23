Altea contará con una subvención de la Diputación de Alicante de casi 15.000€ para Comercio, Empleo y Emprendimiento

El concejal de Comercio y Fomento del Empleo, Jose Maria Borja informa de la concesión de una subvención, por parte de la Diputación Provincial de Alicante, que asciende a 14.623€ pertenecientes a la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del Departamento de Desarrollo Económico y Sectores Productivos, anualidad 2026.

Según explica el edil “el departamento municipal de Comercio, Empleo y Emprendimiento había solicitado 3 de las líneas de la convocatoria: línea 1, ferias y eventos comerciales; línea 2, Plan de Modernización de Mercados Municipales y línea 3, Promoción Económica”.

“En concreto las ayudas solicitadas iban destinadas a la campaña comercial de Navidad-Reyes del 2025, para la cual nos han concedido el máximo, valorado en 7.000€. De la línea 2, enfocada a la supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad, se optó por la adecuación a la normativa de la rampa de acceso y rejilla de evacuación de pluviales de la planta sótano del Mercado Municipal, para la que nos han concedido 2.623,28 € de los 3.000 que habíamos solicitado. Y en la línea 3 de la subvención, hemos conseguido 5.000€, destinados a gastos del evento ‘Altea Talent Lab” y del taller grupal de Fomento de la Empleabilidad”. Ha pormenorizado Borja.

Finalmente, el concejal agradece a la Diputación Provincial de Alicante el haber concedido esta subvención al municipio de Altea.