Altea AHEA firman un convenio de colaboración para la promoción y dinamización de la hostelería y gastronomía del municipio

La concejalía de Comercio y la Asociación de Hoteleros y Empresarios de Altea, AHEA, han firmado un convenio de colaboración cuyo objeto es el fomento conjunto de acciones promocionales y de dinamización de la gastronomía local como potencial turístico en Altea. Dicho convenio de colaboración plasma una aportación de 13.000€ por parte del Consistorio y la cesión gratuita de espacios municipales para la realización de cursos y actos de AHEA. En contraprestación, AHEA desarrollará actividades promocionales de la gastronomía local, como son por ejemplo las jornadas gastronómicas; así como la posibilidad de realizar una feria para impulsar la actividad de los establecimientos hosteleros del municipio y dar a conocer nuestra gastronomía a todos los vecinos y visitantes.

Asimismo, AHEA colaborará con la concejalía de Comercio en la actualización de la información sobre aspectos gastronómicos y de restauración de Altea; según ha indicado Jose Maria Borja, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Altea, quien ha dado las gracias a AHEA por su colaboración. “Queremos impulsar acciones que contribuyan a mejorar el crecimiento económico del sector hostelero y su competitividad, haciendo de las mismas elemento importante del municipio de Altea como destino turístico y gastronómico”; ha añadido el edil. En nombre de AHEA, su presidente, Juan Abril, ha agradecido al departamento de Comercio la colaboración estrecha que mantiene con la asociación, que les permite la puesta en marcha de distintas actividades como las distintas jornadas gastronómicas que se llevan a cabo a lo largo del año. Ambas partes firmantes del convenio han resaltado su interés por fortalecer y reforzar las estructuras gastronómicas y hosteleras de Altea, dando una especial importancia a la calidad de los productos de proximidad y a la formación de los trabajadores del sector. Objetivos que comparten la Asociación de Hoteleros y la concejalía de Comercio y que así recoge el convenio firmado.