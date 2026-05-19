Alfàs del Pi sanciona con hasta 3.000 euros los vertidos ilegales de escombros en la vía pública

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha sancionado durante el pasado fin de semana a tres particulares y una empresa por realizar vertidos ilegales de escombros y residuos en la vía pública, una práctica prohibida que supone un grave perjuicio medioambiental y para la imagen del municipio. Las multas impuestas oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros, en función de la gravedad de los hechos detectados.

Desde el consistorio se insiste en la necesidad de erradicar este tipo de comportamientos incívicos y se recuerda que el municipio dispone de recursos suficientes y gratuitos para la correcta gestión de residuos y escombros.

El portavoz del equipo de Gobierno, Toni Such, ha señalado que “estos vertidos suponen una falta de respeto hacia el conjunto de vecinos y vecinas que sí cumplen con las normas y colaboran para mantener limpio nuestro municipio”. Asimismo, ha advertido de que “el Ayuntamiento va a continuar actuando con contundencia frente a quienes ensucian nuestras calles y espacios públicos de manera irresponsable”.

Such también ha querido destacar la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de este tipo de infracciones. “Muchas de estas actuaciones pueden localizarse gracias al aviso de vecinos y vecinas comprometidos con l’Alfàs. Pedimos a la ciudadanía que siga colaborando enviando fotografías o vídeos cuando detecten vertidos ilegales para poder actuar con rapidez y eficacia”, ha indicado.

Desde las concejalías de Servicios Técnicos, Limpieza, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana se mantiene activo un dispositivo especial de vigilancia y seguimiento para combatir los vertidos incontrolados en distintos puntos del término municipal.

El Ayuntamiento recuerda que l’Alfàs del Pi cuenta con dos puntos limpios, situados en las calles Tauró, en l’Albir, y Reino Unido, en el casco urbano, donde pueden depositarse gratuitamente residuos domésticos especiales, escombros, restos de poda, aparatos electrónicos y enseres.