El albergue y zona de acampada de la Séquia Mare de Benidorm entran en su última fase constructiva

El Ayuntamiento de Benidorm sigue trabajando en ampliar y completar las dotaciones y servicios del Parque de la Séquia Mare. Concretamente, el albergue y la zona de acampada y multiaventura entra en su última fase constructiva con el vallado perimetral, actuación previa a la puesta en marcha de estas instalaciones.

El alcalde, Toni Pérez, ha explicado que “con esta actuación completamos la configuración de estos nuevos espacios de ocio, pensados especialmente para la población más joven”, y ha detallado que “este vallado permitirá que el albergue y la zona de acampada puedan funcionar de forma independiente al resto del parque”.

Esta actuación, licitada por 227.272,73 euros, se corresponde con la actuación 11 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Verde Benidorm’ que se efectúa dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con Fondos Next Generation. El plazo de ejecución se estima en tres meses.

A la hora de diseñar este cerramiento “se ha optado por un vallado sólido pero integrado en el entorno y que al mismo tiempo ofrezca intimidad a las personas usuarias del albergue y de la zona de acampada”. La actuación incluye además la creación de nuevos senderos para mejorar la conectividad entre estas áreas y el ámbito del parque.

En paralelo al vallado perimetral, el Ayuntamiento trabaja ya en la configuración del Centro de Interpretación de la Séquia Mare, cuyo proyecto se presentó el pasado 1 de abril. Este centro ofrecerá un recorrido por la relación histórica y vital de Benidorm con el agua, con espacios interactivos y adaptables. Del mismo modo, también se ultiman las dotaciones y mobiliario del albergue juvenil.

Toni Pérez ha incidido en que “las infraestructuras y servicios que hemos ido configurando en este parque de la Séquia Mare hacen de él un activo ambiental, de ocio saludable, etnográfico, cultural, turístico y deportivo de primer nivel y muy accesible, puesto que está ubicado muy cerca de nuestra trama urbana, en un espacio que hace apenas una década estaba totalmente abandonado”.

“Gracias a la visión e inversión municipales, donde antes había una superficie que era prácticamente un estercolero ahora encontramos un gran parque con zonas verdes, skate park, espacios biosaludables, un albergue juvenil, un centro de interpretación, una zona de acampada y otra de multiaventura; un parque urbano que es punto de encuentro”, ha concluido.