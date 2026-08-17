Adjudicadas por 2,4 millones las obras de rehabilitación integral del colegio Ausiàs March de Benidorm

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Benidorm ha adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) AZUCHE-AZIA BENIDORM la ejecución de las obras de rehabilitación integral de colegio público de Educación Infantil y Primaria Ausiàs March, con un presupuesto de algo más de 2,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha explicado que esta adjudicación, tramitada mediante procedimiento ordinario y abierto, permitirá llevar a cabo actuaciones de refuerzo estructural, mejora de la envolvente, mejora de la eficiencia energética, adecuación de accesibilidad, climatización, y mejora de los sistemas de evacuación, instalaciones y zonas comunes, entre otras. Todo ello para “dar solución a las deficiencias que presenta la edificación y adecuar sus instalaciones y servicios a los nuevos tiempos”.

El primer edil ha recordado que “nos comprometimos con la comunidad educativa a empezar estas obras en el mes de septiembre y seguimos trabajando para ello”, a la vez que ha afirmado que el proyecto prevé “actuar prácticamente en todas las dependencias y espacios tanto en el bloque de Educación Infantil como en la zona de Primaria, mejorando notablemente el estado del centro y la vida diaria de alumnado y docentes”.

El Ayuntamiento de Benidorm va a ejecutar este proyecto con cargo al Plan Edificant de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, con una inversión que el pasado mes de abril se incrementó en 600.000 euros sobre el importe inicialmente previsto para recoger todas las peticiones y sugerencias de la comunidad educativa. Así, Toni Pérez ha destacado que con la reforma de este colegio “no solo recogemos las peticiones trasladadas, sino que también cumplimos con la palabra dada, ya que nuestro compromiso desde que llegamos a la Alcaldía en 2015 siempre ha sido actuar en el Ausiàs March, aunque para otras administraciones –en alusión al gobierno autonómico de PSOE y Compromís– no fue una prioridad”.

Actuaciones

Como ya se ha apuntado, la reforma integral del colegio Ausiàs March “actuará prácticamente en todas las dependencias, espacios y sistemas del edificio, tanto en el bloque de Educación Infantil como en la zona de Primaria". Bajando al detalle, en el edificio de Primaria, el proyecto prevé reforzar todo el forjado para solucionar las deficiencias detectadas, que en el año 2014 obligaron a clausurar y, posteriormente, apuntalar varias aulas. “El gobierno del Botànic, con Ximo Puig al frente, se comprometió a solucionar estas deficiencias en el año 2016, afirmando que era una actuación prioritaria, al igual que el IES Pere Maria Orts i Boshc, pero la realidad es que ni en uno ni en otro hicieron nada y no ha sido hasta el cambio de gobierno autonómico en 2023 cuando se han podido desbloquear el impulsar ambas obras”, ha manifestado el primer edil. También se dotará a la fachada de un sistema de aislamiento térmico; que se suma a la reparación, impermeabilización y aislamiento de la cubierta; y la sustitución integral de toda la carpintería exterior, que también se renovará en el aulario de Infantil, entre otras actuaciones que recoge el proyecto.

Además, se llevará a cabo la climatización completa del edificio, con la instalación de un sistema de climatización y ventilación frío-calor que permitirá mantener en aulas y otros espacios comunes una temperatura confortable durante todo el año, tanto en verano como en invierno. Esta actuación también redundará en beneficio del módulo de Infantil, donde ya hay radiadores de calefacción y algunas aulas que cuentan con aire acondicionado y donde se podrían reubicar también algunos de los aparatos de aire que hay actualmente en el bloque de Primaria.

En materia de accesibilidad universal, se dotará al colegio de un ascensor accesible en cada edificio, garantizando la comunicación vertical sin barreras, a lo que se suma la adaptación de los aseos de planta baja en ambos edificios y la habilitación de rampas según la normativa de accesibilidad universal.

A todo ello se suman otras actuaciones, entre ellas, la renovación de las instalaciones eléctricas; la adecuación de las instalaciones de telecomunicaciones para la mejora de sistemas digitales y TIC del centro; la renovación de los pavimentos de las pistas deportivas exteriores; la construcción de una marquesina de conexión entre los edificios; o la reparación y adecuación de los espacios interiores, con sustitución de tabiquería, revestimientos, pavimentos y falsos techos donde resulte necesario, mejorando las prestaciones de salubridad, resistencia y durabilidad.

Por último, también se va a llevar a cabo una reforma del comedor y la cocina, así como la adecuación de la antigua casa del conserje para crear una sala multiusos que complete las dotaciones del colegio.

Toni Pérez ha concluido afirmando que “la reforma del colegio Ausiàs March es ya una realidad, por mucho que a algunos les pese, al igual que ocurre con el instituto Pere Maria Orts i Bosch, cuyas obras están en fase muy avanzada” y ha insistido en que esta situación “contrasta con ocho años de inversión cero en educación pública en Benidorm por parte de los gobiernos autonómicos de PSOE y Compromís”.