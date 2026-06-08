El actor Miguel Rellán será homenajeado con el Faro de Plata del 38 Festival de Cine de l’Alfàs

Así lo ha anunciado esta mañana Luis Larrodera, director del Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi, en la jornada ‘Los Festivales como motor turístico’, celebrada en la sede de Casa Mediterráneo, en Alicante, en el transcurso de una mesa redonda organizada dentro de la programación L’Alfàs 2026 Año Cultural, en la que ha participado junto a Alejandro Cano, director del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, y Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante.

Una reflexión en voz alta, donde las administraciones han respaldado unánimemente el papel de los festivales como motores dinamizadores de la economía y el turismo. José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turisme, hacía hincapié en que el Turismo representa el 19 % del PIB, y más de 380.000 personas trabajan directa e indirectamente en el mismo.

Por su parte el presidente de la Diputación, Toni Pérez, se ha referido a la veteranía y perfil del Festival de Cine de l’Alfàs, “como el más turístico de todos” augurándole larga vida, y como prueba de su carácter pionero como referente turístico y directamente señalando la función que desempeñan en la actualidad las 5 Film Commission que hay en la Marina Baixa, el también alcalde de Benidorm ha aludido a los 25 años que se cumplen del rodaje de la película ‘Tiempos de Azucar’, del cineasta alfasino y director del certamen durante 30 años, Juan Luis Iborra, cine que puso en las pantallas el faro del Albir y su ruta, reconocida como mejor sendero azul de España en 2026.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, encargado de abrir institucionalmente la jornada, destacaba el papel que el festival alfasino ha desempeñado en la proyección exterior del municipio durante sus casi cuatro décadas de trayectoria. “El Festival de Cine ha sido y sigue siendo uno de los principales reclamos turísticos de l’Alfàs del Pi. Durante casi cuarenta años ha contribuido a proyectar nuestra imagen como un destino abierto a la cultura, generando actividad económica, atrayendo visitantes y situándonos en el mapa cinematográfico nacional”, señalaba.

Los festivales de cine son mucho más que escaparates culturales. También generan economía, atraen visitantes y ayudan a posicionar territorios, resaltaban el Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante refiriéndose al certamen como un imán y señalando “hay un turismo de festivales de cine”, y en la misma línea Alejandro Cano, director del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, aludía a la personalidad definida de cada festival, en el caso concreto de Elche, a sus 49 años de vida. Por su parte el director del festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi, Luis Larrodera, subrayaba el vínculo “el pueblo entero se vuelca con un festival que trasciende lo cinematográfico” y anunciaba al primero de los tres homenajeados este año con un Faro de Plata, el actor Miguel Rellán, conocido por sus divertidos personajes en el cine y la televisión, como su papel de Félix ("el Bacterio") en la famosa serie Compañeros y su participación en películas de culto como Amanece, que no es poco.

Largta vida al Festival de Cine de l’Alfàs. No en vano, el Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi, que este año alcanza su 38 edición, se ha convertido en uno de los certámenes más veteranos de la Comunitat Valenciana. Desde su nacimiento, en 1989, ha contribuido a situar cada verano a la provincia de Alicante en el epicentro cinematográfico, consolidándose además como una importante herramienta de dinamización económica y promoción turística.

Precisamente esa capacidad transformadora de los festivales ha centrado buena parte del debate celebrado en Alicante. Según se ha puesto de manifiesto durante el encuentro, este tipo de iniciativas no solo impulsan la industria audiovisual, sino que funcionan como escaparates de los territorios, ayudan a construir identidad cultural y fortalecen una oferta turística vinculada a experiencias de calidad.

La elección de Casa Mediterráneo como sede del foro refuerza además la vocación abierta y de proyección provincial de una actividad enmarcada en el proyecto L’Alfàs 2026 Año Cultural, una programación con la que el municipio aspira a reforzar su posicionamiento como referente cultural.

Arques ha agradecido la implicación de los participantes y del público asistente a una jornada concebida para “tomar el pulso al trabajo realizado durante décadas por festivales que han sabido evolucionar y mantenerse en primera línea”. “Quiero agradecer la participación de los ponentes, por compartir su experiencia y conocimiento, y también al público asistente por acompañarnos en esta reflexión sobre el valor cultural y turístico de nuestros festivales”.