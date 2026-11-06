Abierto hasta el 7 de diciembre el plazo de solicitud para Ayudas de Acción Social 2026 de Finestrat

El Ayuntamiento de Finestrat, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, impulsa la convocatoria de Ayudas de Acción Social 2026, dotada con un presupuesto máximo de 25.000€, destinada a ofrecer apoyo económico a familias, pensionisras y colectivos específicos del municipio que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad económica. Cada persona beneficiaria recibirá hasta 400€.

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir a aliviar la carga que representan los gastos cotidianos, especialmente los relacionados con la alimentación, los suministros básicos y otras necesidades esenciales, reforzando así las políticas municipales de protección social y atención a las personas que más lo necesitan.

La Alcaldesa, Nati Algado, afirmó que “el Ayuntamiento debe tener siempre presente a aquellas personas que necesitan un respaldo económico para afrontar los gastos básicos del día a día. Por eso, impulsamos las Ayudas de Acción social, una herramienta de apoyo directo que nos permite estar al lado de aquellas familias más vulnerables. “Nuestra prioridad es seguir desarrollando políticas sociales cercanas, que tengan en cuenta las necesidades reales de la población y que presten especial atención a las personas mayores, las familias con mayores cargas económicas y las personas con discapacidad o en situación de dependencia”.

¿Quién puede pedir esta subvención?: La convocatoria está dirigida a personas empadronadas en Finestrat con una antigüedad mínima e ininterrumpida de un año que pertenezcan a alguno de estos colectivos: Personas de 65 años o más, así como quienes cumplan esa edad durante 2026. Personas pensionistas del sistema de la Seguridad Social. Integrantes de familias numerosas o monoparentales con título vigente. Personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Personas con una situación de dependencia reconocida, en cualquiera de sus grados.

Además de pertenecer a alguno de estos colectivos, las personas solicitantes deberán cumplir los límites económicos establecidos en las bases de la convocatoria.

Forma y plazo de presentación

La convocatoria aprobada por Junta de Gobierno, ya ha sido publicado en el BOP. Por tanto, empieza a contar el plazo de presentación de un mes desde el viernes 6 de noviembre al 7 de diciembre, ambos incluidos.

Las solicitudes se podrán presentar de manera presencial en el registro general del Ayuntamiento de Finestrat, o en la Extensión Administrativa de La Cala. Asimismo, podrán presentarse a través de la sede electrónica disponible en la página web oficial del Ayuntamiento de Finestrat www.ayto-finestrat.es

Los beneficiarios podrán presentar una única solicitud en el marco de la presente convocatoria y solo se admitirá una solicitud por domicilio, vivienda o unidad familiar.