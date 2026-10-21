Hasta el 31 de octubre se pueden solicitar en Altea ayudas económicas destinadas a las familias con hijos e hijas en Educación Infantil

El Ayuntamiento de Altea, a través de la Concejalía de Educación, ha puesto en marcha dos líneas de ayudas económicas destinadas a las familias con hijos e hijas en Educación Infantil. Las subvenciones cuentan con una dotación global de 12.000 euros, de los cuales 7.000 se destinan a la asistencia a guarderías y 5.000 a material escolar socializado y cuadernillos.

La primera línea está dirigida a familias empadronadas en Altea con niños y niñas menores de tres años que hayan asistido a centros privados de Educación Infantil de primer ciclo autorizados por la Generalitat Valenciana y situados en el municipio. La ayuda es de 50 euros mensuales por hijo o hija, en función de la renta familiar, y cubre los meses completos de asistencia establecidos en la convocatoria.

La segunda convocatoria está destinada a sufragar los gastos de la cuota de material escolar socializado y la adquisición de cuadernillos del alumnado de Educación Infantil matriculado en centros educativos públicos de Altea durante el curso 2026-2027. Según la renta de la unidad familiar, las ayudas podrán cubrir entre el 50% y el 100% de los gastos, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases.

La edil de Educación, Mari Sastre, ha destacado la importancia de estas subvenciones: “Desde el Ayuntamiento continuamos trabajando para apoyar a las familias alteanas y ayudarlas a afrontar los gastos que comporta la educación de sus hijos e hijas. Sabemos que cualquier ayuda es importante para la economía familiar, especialmente en las primeras etapas educativas”.

Sastre ha añadido que “la educación es una prioridad para este equipo de gobierno y queremos que las familias sientan el apoyo de su Ayuntamiento. Estas dos líneas de ayudas son una manera de contribuir en una educación más accesible y de acompañar las familias en una etapa tan importante”.

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 31 de octubre de 2026. Las solicitudes se pueden presentar telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Altea, https://altea.sedelectronica.es , o presencialmente, con cita previa, a la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC).

Finalmente, la edil anima a las familias que cumplan los requisitos a presentar las solicitudes dentro del plazo establecido y recuerda que pueden obtener más información en el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Altea, situado a en planta baja del consistorio, o llamando al 96 584 13 00.