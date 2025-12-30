El 31 de diciembre en Benidorm y otros municipios de la comarca no habrá servicio de recogida de basura

Mañana 31 de diciembre como ya ocurrió en nochebuena varios municipios de la comarca han anunciado que no habrá recogida de basura, aunque otros como Villajoyosa tienen en marcha actuaciones concretas de limpieza

Limpieza Viaria en Benidorm informa que el 31 de diciembre no habrá servicio de recogida de basura en Benidorm al igual que en años anteriores, no se prestará servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en la ciudad. Por ese motivo, se recuerda que tampoco se podrán depositar contenedores de basuras en la vía pública. Mientras en Villajoyosa tendrá unas actuaciones y servicios específicos para estos días festivos, como nos explica la concejala de Escena Urbana, Ana Alcazar

En La Nucía por ejemplo sí que habrá servicio de recogida de basura en la zona del casco antiguo, en el pueblo, pero no en las urbanizaciones. En otros municipios de la Marina Baixa donde no habrá servicio de recogida de basura mañana miércoles es por ejemplo Finestrat, en Alfaz del Pi o Callosa d´En Sarrià.

Desde los departamentos y concejalías de los distintos municipios solicitan la colaboración de todos los vecinos para que el estado de limpieza de la vía pública sea el mejor posible durante estas fiestas navideñas, respetándose los días de recogida y haciendo el mejor uso de los contenedores recogida selectiva.