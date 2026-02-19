Educación

30 alumnos se gradúan en el Taller de Empleo de La Nucía

Durante el programa, el alumnado se ha formado en las especialidades de jardinería, forestal y albañilería, desarrollando además diferentes actuaciones de mejora en distintos puntos del término municipal

El acto ha contado con la presencia del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, quien ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la inserción laboral y la cualificación profesional.

También ha asistido Antonio Galvañ, secretario autonómico de Empleo y director general de LABORA, quien ha subrayado la implicación del Ayuntamiento de La Nucía en el impulso de programas formativos dirigidos a mejorar la empleabilidad.

El balance del Taller de Empleo “Pinar de Garaita XVI” ha sido muy positivo: 24 de los 30 alumnos-trabajadores han obtenido tanto el Certificado de Profesionalidad de Nivel 1 como el Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 en sus respectivas especialidades, lo que mejora notablemente sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

