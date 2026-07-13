Autonáutica agranda su leyenda con la conquista de su 16º President’s Award de Ford gracias a su sensacional servicio al cliente

Autonáutica, concesionario oficial de la marca del óvalo en la comarca de la Marina Baixa, recibe hoy de forma oficial el prestigioso President’s Award, sumando así la espectacular cifra de 16 galardones en su trayectoria histórica.

Este reconocimiento, instituido por Ford Motor Company a nivel continental, premia a aquellas concesiones de la red oficial que logran los mayores índices de satisfacción y fidelización entre sus usuarios. Lejos de basarse en criterios meramente internos, el valor diferencial del premio radica en que son los propios clientes quienes actúan como único jurado al valorar, mediante sus encuestas oficiales, el trato y la calidad de servicio recibidos tanto en el proceso de venta como en la posventa.

Con esta nueva incorporación a sus vitrinas, Autonáutica consolida un palmarés extraordinario que abarca más de tres décadas de compromiso ininterrumpido con la calidad, tras haber obtenido el premio en las ediciones de 1993, 2003, 2004, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 y 2025.

El cliente en el centro de toda la actividad

Durante el acto de entrega del galardón, celebrado este lunes en las instalaciones de Villajoyosa, Jesús Alonso, presidente de Ford España, ha querido ensalzar la trayectoria y el modelo de gestión del concesionario alicantino: "Alcanzar dieciséis galardones President’s Award no es una casualidad; es el reflejo de una cultura empresarial ejemplar enfocada por y para el cliente. En Ford sabemos que la confianza es nuestro activo más valioso, y Autonáutica demuestra cada día, con profesionalidad y cercanía, cómo se construye y se mantiene esa confianza a lo largo del tiempo. Su equipo humano es un orgullo para toda nuestra red oficial y un espejo en el que mirarse".

Autonáutica S.A., fundada en 1972 y concesionaria oficial de Ford desde 1977, cuenta en la actualidad con una experimentada plantilla de profesionales dedicados a ofrecer servicios integrales de automoción, uniendo tradición, pasión y una mirada constante hacia las nuevas formas de movilidad en sus instalaciones de Villajoyosa.

Por su parte, José Pérez Artero, gerente de Autonáutica, ha querido dedicar este hito directamente a la plantilla del concesionario y a la fidelidad de sus clientes: "Recibir nuestro decimosexto President's Award es un inmenso orgullo que comparto con cada una de las personas que forman la familia de Autonáutica. Tratar a quienes nos visitan como parte de nuestra propia familia es la filosofía que nos mueve a levantarnos cada día, y ver que ese compromiso diario se traduce en la felicidad y el reconocimiento de nuestros clientes es el mayor premio posible. Este galardón pertenece enteramente al esfuerzo, la dedicación y el alma que nuestro equipo pone en cada servicio".

Acerca de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con sede en Dearborn, Míchigan, comprometida con ayudar a construir un mundo mejor, en el que todas las personas sean libres de moverse y perseguir sus sueños. El plan Ford+ de la empresa para el crecimiento y la creación de valor combina las fortalezas existentes, las nuevas capacidades y las relaciones permanentes con los clientes para enriquecer sus experiencias y profundizar su lealtad.

Ford desarrolla y ofrece innovadores e imprescindibles camiones, vehículos utilitarios, deportivos, furgonetas comerciales y turismos Ford, así como vehículos de lujo Lincoln, junto con servicios conectados. La empresa lo hace a través de tres segmentos de negocio centrados en el cliente: Ford Blue, que diseña emblemáticos vehículos de gasolina e híbridos; Ford Model-e, que inventa vehículos eléctricos revolucionarios junto con software integrado que define experiencias digitales excepcionales para todos los clientes; y Ford Pro, que ayuda a los clientes comerciales a transformar y expandir sus negocios con vehículos y servicios adaptados a sus necesidades. Además, Ford ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea a unas 171.000 personas en todo el mundo.