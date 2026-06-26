Empresas

The Cookbook Hotel presenta una remodelación integral que busca redefinir la experiencia de hospitalidad, enfocándose en la calma, la tranquilidad y la serenidad

La evolución del hotel responde a la necesidad de entender la hospitalidad como una forma de cuidado personal, permitiendo a los huéspedes reconectar consigo mismos

Onda Cero Marina Baixa

Calpe |

The Cookbook Hotel presenta una remodelación integral que busca redefinir la experiencia de hospitalidad, enfocándose en la calma, la tranquilidad y la serenidad
The Cookbook Hotel presenta una remodelación integral que busca redefinir la experiencia de hospitalidad, enfocándose en la calma, la tranquilidad y la serenidad | Onda Cero Marina Baixa

Con la renovación y nueva propuesta de valor The Cookbook Hotel presenta una remodelación integral que busca redefinir la experiencia de hospitalidad, enfocándose en la calma, la tranquilidad y la serenidad. El establecimiento renace con 16 habitaciones, nuevas zonas comunes, un espacio wellness y una oferta gastronómica de alto nivel. La evolución del hotel responde a la necesidad de entender la hospitalidad como una forma de cuidado personal, permitiendo a los huéspedes reconectar consigo mismos

La filosofía del hotel se fundamenta en cinco pilares esenciales: carácter, encanto, cama, cortesía y cocina. El concepto de "carácter" se refleja en el diseño detallado y la personalidad única de cada espacio y habitación

El "encanto" se define como una fusión de luz mediterránea, aromas y materiales naturales, mientras que la "cama" se presenta como un elemento transformador a través de la pausa y el descanso. La excelencia del hotel se atribuye a un equipo humano enfocado en hacer que los huéspedes se sientan bienvenidos, cuidados y mimados. La oferta gastronómica se posiciona como un elemento diferenciador que convierte al hotel en un destino de referencia más allá de Calpe, ofreciendo una experiencia sensorial única

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid