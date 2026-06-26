Con la renovación y nueva propuesta de valor The Cookbook Hotel presenta una remodelación integral que busca redefinir la experiencia de hospitalidad, enfocándose en la calma, la tranquilidad y la serenidad. El establecimiento renace con 16 habitaciones, nuevas zonas comunes, un espacio wellness y una oferta gastronómica de alto nivel. La evolución del hotel responde a la necesidad de entender la hospitalidad como una forma de cuidado personal, permitiendo a los huéspedes reconectar consigo mismos

La filosofía del hotel se fundamenta en cinco pilares esenciales: carácter, encanto, cama, cortesía y cocina. El concepto de "carácter" se refleja en el diseño detallado y la personalidad única de cada espacio y habitación

El "encanto" se define como una fusión de luz mediterránea, aromas y materiales naturales, mientras que la "cama" se presenta como un elemento transformador a través de la pausa y el descanso. La excelencia del hotel se atribuye a un equipo humano enfocado en hacer que los huéspedes se sientan bienvenidos, cuidados y mimados. La oferta gastronómica se posiciona como un elemento diferenciador que convierte al hotel en un destino de referencia más allá de Calpe, ofreciendo una experiencia sensorial única