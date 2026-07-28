Vuelve Elx Music Fest a las fiestas de Elche: ocho noches de música y ocio saludable para los jóvenes.

Elx Music Fest vuelve un verano más a las fiestas de agosto de la ciudad de Elche. En el parking de la Universidad Miguel Hernández, frente a la Torre de Vaillo, se acogerán durante ocho noches consecutivas sesiones de DJ, actuaciones musicales, espectáculos, fiestas temáticas y experiencias participativas con entrada gratuita hasta completar el aforo de todo tipo.

La edil de Festejos del Ayuntamiento de Elche, Inma Mora, ha presentado la programación de la cita musical dedicada a los más jóvenes, que tiene previsto arrancar el próximo viernes 7 de agosto. La concejala ha explicado que esta barraca joven es fruto del trabajo entre las concejalías de Festejos y Juventud.

El día de la inauguración se celebrará la fiesta temática ‘Pirates Party’, a la que seguirá el sábado 8 de agosto la ‘Urban Night’, dedicada a la cultura urbana. Los días 9 y 10 de agosto se celebrará el ‘EmergeFest’, donde las bandas jóvenes ilicitanas presentarán su música ante el público de las fiestas. La programación continuará hasta el 14 de agosto con más fiesta, espectáculos y actividades participativas.

El recinto contará con una zona de ocio saludable impulsada por la UPCA con actividades participativas para fomentar la diversión responsable.