Vox lleva al pleno del Ayuntamiento de Elche el impulso definitivo del polígono Porta d’Elx

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Elche lleva al pleno municipal de este mes, que se va a celebrar el próximo lunes, una Moción en la que insta el impulso en la partida de Las Vallongas del desarrollo y la ordenación urbanística del sector ‘Porta d'Elx’.

La formación política, que desde el gobierno local lidera la gestión del área de Promoción Económica, insiste en la Moción que “que Elche se encuentra ante una ventana histórica para transformar su modelo productivo, diversificar la economía local y retener el talento joven mediante la creación de empleo estable y cualificado”.

Así lo ha destacado este lunes Samuel Ruiz, portavoz municipal de Vox en Elche, que ha explicado que la Moción presentada plantea que Elche se dote de suelo empresarial “de gran formato capaz de acoger actividades vinculadas a la industria aeroespacial, la fabricación avanzada, la logística de valor añadido y la innovación tecnológica”.

La propuesta reclama que la empresa pública municipal Pimesa avance en la planificación y ejecución de las actuaciones, tomando como modelo la actuación llevada a cabo con la ampliación de ‘Elche Parque Empresarial’, que ha sido de gestión directa a través de la sociedad pública permite optimizar los costes e invertir la totalidad de los recursos en dotar al sector de unas infraestructuras hídricas, viales y energéticas de excelencia.

Para Vox, “la iniciativa pone de relieve la importancia de dar una respuesta institucional firme a las necesidades operativas de compañías de referencia internacional nacidas en la ciudad, como PLD Space, cuyo arraigo ha motivado proyectar su complejo industrial en este entorno”.