PP y Vox en Elche dicen que los cambios en la tasa de basura en 2027 abaratan “la mayoría” de los recibos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche, que está formado por el PP y de Vox, ha defendido este martes que la modificación de la ordenanza de la tasa de basuras a partir del 1 de enero de 2027 va a conllevar la reducción de la tasa de basura “en la mayoría de los recibos”.

Así lo ha asegurado Francisco Soler, concejal responsable del área de Hacienda en Elche, que ha explicado que en la propuesta que se va a aprobar en el pleno municipal de este mes se sustituye el sistema de categorías fiscales de las calles usado durante décadas, por una zonificación basada en las zonas de valores homogéneos definidas por la Dirección General del Catastro.

La modificación la desvelada ayer el PSOE y este martes el gobierno local ha destacado que se trata de una medida que beneficia, insiste, a la mayoría.

Francisco Soler, concejal responsable del área municipal de Hacienda, ha explicado que esta modificación permite una categorización de las calles del municipio “más justa y redistributiva”, en base a la zonificación y “se adecúa a la realidad de la vivienda, en función del valor catastral”.

“Para 2027 se reduce el recibo para la mayoría de ilicitanos, tanto en actividades como en viviendas”, ha señalado Soler que también ha apuntado que lo modificación que se va a aprobar “se ajusta el reparto de la tasa al nuevo sistema de clasificación y al coste del servicio, además de actualizar los criterios de gestión y las reducciones aplicables”.

Además, el concejal de Hacienda ha incidido que el proyecto cuenta con dictamen favorable del Tribunal Económico-Administrativo municipal, emitido el pasado 13 de octubre.

Bonificaciones

Respecto a las bonificaciones y deducciones de la tasa de basura, para 2027 se mantiene el 50 % en el caso de familias numerosas y jubilados y pensionistas que cumplan los requisitos, además del 50 % para personas en riesgo de exclusión previo certificado de Acción Social que acredite la vulnerabilidad.

También se mantiene la reducción del 30 % con el reciclaje mensual en puntos limpios, el 20 % en reciclaje trimestral, el 5 % hasta un 20 % por entrega de residuos peligros, el 25 % en pequeñas actividades económicas de determinados sectores y el 40 % en la reducción del desperdicio alimentario.

Asimismo, se establece tarifa de 177’61 euros en la gestión privada autorizada de residuos comerciales, la misma tasa que un local que está cerrado.