El voto de calidad del alcalde de Elche evita reprobar el insulto del concejal de Vox a Compromís en el pleno municipal de abril

La ausencia por cuestiones relacionadas con la salud de la concejala del PP Caridad Martínez en el pleno del Ayuntamiento de Elche celebrada este lunes, ha provocado que el gobierno municipal del PP y Vox haya tenido que recurrir al voto de calidad del alcalde de la ciudad, el popular Pablo Ruz, para tumbar la Moción presentada por el grupo municipal de Compromís per Elx solicitando la reprobación del insulto “idiota” que profirió el concejal de Vox Samuel Ruiz a la portavoz de Compromís Esther Díez durante el pleno municipal del pasado mes de abril.

El PP ha planteado una enmienda de adicción al texto propuesto por Compromís per Elx para incorporar la reprobación del ministro de Transportes Óscar Puente (PSOE), que hace unos días, a través de sus redes sociales, llamaba “imbécil” al líder nacional del PP Alberto Núñez Feijóo.

Aún expresando el rechazo expreso a ese insulto del ministro, la portavoz de Compromís per Elx ha rechazado incorporar la enmienda a la Moción, y finalmente ésta ha sido rechazada dado que la han votado a favor únicamente la formación política proponente y el PSOE.

Desde el Grupo Socialista se ha instado al PP a presentar una Moción relativa al insulto proferido por el ministro de Transportes, asegurando que la votaría a favor.