En Villena las brigadas municipales redoblan esfuerzos para recuperar la normalidad tras la tormenta de ayer

Las brigadas municipales de mantenimiento y obras han redoblado sus esfuerzos en Villena para recuperar la normalidad tras la tormenta de ayer, en la que se alcanzaron vientos con rachas de 176 kilómetros por hora y que generaron daños en el mobiliario por la caída de ramas, el desplome de árboles, daños en una línea de alta tensión y desperfectos en viviendas particulares.

El Ayuntamiento de Villena ha decidido mantener cerrados los parques y jardines, mientras duren estas tareas especiales de revisado, en las que también cuentan con la colaboración del personal de la contrata de limpieza y recogida de basuras.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha explicado que el personal municipal ya comenzó a realizar las primeras tareas de retirada de objetos una vez amainó la tormenta.

Pero esta mañana, ha añadido, tanto las brigadas municipales disponibles como el personal de la contrata de limpieza han desplegado los medios para tratar de recuperar la normalidad y subsanar los daños de la lluvia y el fuerte viento de ayer por la tarde.

Cerdán ha pedido prudencia y paciencia, a la vista de que muchas instalaciones públicas mantendrán el cierre como medida de precaución.