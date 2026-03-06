Villarreal-Elche: Sarabia mantiene a Bigas y John como dudas

El Elche visitará La Cerámica con la necesidad de romper la mala dinámica de resultados que atraviesa en 2026. Aún no ha ganado y solo tiene dos puntos de margen sobre el descenso. Ante el Villarreal comenzó la mala racha y los franjiverdes confían en cerrar el circulo.

Sarabia tiene las bajas confirmadas de Héctor Fort y Yago de Santiago. Hay problemas en defensa, puesto que Bigas y John se mantienen como dudas. Parece complicado, especialmente en el caso del capitán, que puedan ser de la partida en La Cerámica. En cualquier caso, aunque entre en la lista, es muy poco probable que parta en el once.

Víctor Chust, suplente ante el Espanyol, volverá a la titularidad. A priori, se mantendrá el trío de centrales con la presencia de David Affengruber y Leo Petrot. El Elche necesita recuperar la solidez defensiva de la primera vuelta. Solo ha mantenido la portería a cero en una ocasión en 2026.

Los de Sarabia volverán a jugar su partido conociendo el resultado del Mallorca. Los de Martín Demichelis visitan a Osasuna este sábado. También hay un duelo directo en la parte baja de la tabla: Valencia-Alavés. El Levante, por su parte, recibe al Girona y el Oviedo cerrará la jornada el lunes en el campo del Espanyol.

El Villarreal recupera a Gerard Moreno

Marcelino García Toral ha confirmado que Gerard Moreno regresará a la lista de convocados ante el Elche. Ayoze Pérez será baja en el derbi regional. El Villarreal llegará al duelo en La Cerámica tras caer goleado por 4-1 ante el Barcelona en el Camp Nou.

El Elche no estará solo y más de 600 seguidores arroparán al conjunto franjiverde en tierras castellonenses.