Vecinos de Puertas Coloradas de Elche denuncian que no puede salir al balcón o tender la ropa por el polvo que genera un solar

Los vecinos de la calle Blas Orts Sánchez y su entorno, en el barrio Puertas Coloradas de Elche, han denunciado este viernes las molestias que les está generando la gran cantidad de polvo que sale de las dos parcelas que hay en ese punto del barrio que se usan como aparcamiento.

Ambos solares fueron acondicionados hace unos meses y las quejas de los vecinos están creciendo con el paso del tiempo porque en días en los que hay un poco de viento el polvo que se levanta en esas parcelas llega a las viviendas cercanas, impidiendo acciones tan cotidianas como tender la ropa, estar en los balcones o mantener las ventanas abiertas. El motivo: el polvo ensucia la ropa, molesta en los balcones y se mete en el interior de las viviendas si sus ventanas están abiertas.

Prenda de ropa llena de polvo que genera el solar de la calle Blas Orts Sánchez de Elche. | Onda Cero Elche

Los vecinos afectados reclaman al equipo de gobierno una actuación que ponga solución a la problemática.

Los vecinos de Portes Encarnaes están valorando la posibilidad de denunciar judicialmente al Ayuntamiento toda vez que, según insisten, pese a las reiteradas quejas por la situación de esas parcelas de la calle Blas Orts Sánchez, no se ha dado ninguna solución desde el consistorio ilicitano.