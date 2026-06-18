La variante ferroviaria de Torrellano obtiene la Declaración de Impacto Ambiental favorable

El Ministerio de Transportes y Movilidad ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental favorable para la conocido como ‘variante de Torrellano’, que forma parte del proyecto de remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante y que busca cumplir con objetivos como mejorar la red de Cercanías de Renfe con Elche y Murcia o crear una conexión ferroviaria directa con el Aeropuerto de Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, donde habrá una estación ferroviaria.

Así lo ha avanzado el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un mensaje a través de sus redes sociales.

Esa ‘variante de Torrellano’ se configurará en ancho estándar y doble vía electrificada en la mayor parte de su recorrido, permitiendo la circulación tanto de trenes de viajeros (Cercanías y Media Distancia) como de mercancías.

Su tramo inicial discurre a lo largo de aproximadamente 2,5 kilómetros de longitud por la línea convencional que une Villena con la ciudad de Alicante, mediante un tercer carril que se instalará sobre la infraestructura de Renfe actual.

A partir de ahí, la vía ferroviaria se duplicará y se configurará en ancho estándar. Además, se incluyen los ramales de conexión con las líneas Alicante-La Encina (dirección Valencia) y Alicante-El Reguerón (dirección Murcia).