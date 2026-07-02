La UMH de Elche investirá como Doctor Honoris Causa al astrofísico Valentín Martínez Pillet.

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha anunciado este jueves que va a nombrar Doctor Honoris Causa a Valentín Martínez Pillet, director del Instituto Astrofísico de Canarias.

El nombramiento ha sido aprobado por del Consejo de Gobierno de la universidad ilicitana.

La ceremonia de investidura tendrá lugar el próximo 16 de septiembre, durante la apertura oficial del curso académico 2026/27.

La madrina del nuevo Doctor Honoris Causa será Mari Carmen Perea, profesora del Área de Matemática Aplicada de la UMH ilicitana.

Valentín Martínez Pillet estuvo en la universidad pública de Elche el pasado mes de marzo e impartió la conferencia titulada ‘Cuando el día se apaga’, que fue una charla sobre el eclipse solar que cruzará España en agosto.

Nacido de Alicante, Valentín Martínez es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna de Tenerife. Es doctor en Astrofísica por la misma universidad y ha publicado más de 90 artículos en revistas científicas.