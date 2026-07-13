UGT y CCOO reclaman zonas de sombra para estacionar ambulancias en hospitales de Elche y Elda

Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado la falta de protección frente al sol de las ambulancias que operan tanto en el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche como en el Hospital General Universitario de Elda.

Ambas centrales sindicales inciden en que los vehículos sanitarios llegan a alcanzar en su interior los 50 grados centígrados, incluso alguno más, cuando están estacionadas esperando a trasladar pacientes de ambos centros hospitalarios.

Desde la plataforma por la reversión a la sanidad pública de la gestión del Hospital del Vinalopó de Elche, Rafael Gil, responsable del área de Transporte Sanitario de UGT en la provincia de Alicante, ha lamentado la situación y ha incidido en que desde el año 2019 se está reclamando la creación de zonas de sombra para el estacionamiento de las ambulancias sin que hasta ahora se haya atendido esa reiterada demanda.

Desde el sindicato CCOO se ha denunciado que en el Hospital General de Elda se sufre la misma situación que en el Hospital del Vinalopó, careciéndose de áreas de sombra para las ambulancias y se ha exigido también la instalación urgente de “medios que palien” esa problemática derivada directamente de las altas temperaturas.

114 muertos por el calor en España en dos semanas

La denuncia trasciende en un día en el que hemos conocido que las muertes atribuibles a las altas temperaturas en España se cifran en los doce primeros días del mes de julio en 114 personas. De ellas, 104 se produjeron la pasada semana, coincidiendo con la segunda ola de calor del presente verano.

En la provincia de Alicante se han registrado en ese periodo 60 fallecimientos que se atribuyen al calor.

Entre otros factores, de ahí la importancia de contar con elementos de protección frente a las altas temperaturas.