El tiempo en Elche, Crevillent y Santa Pola: sin tregua en el calor ni en el bochorno este martes

El calor no cesa. La previsión meteorológica apunta a que la comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un martes con mucho calor, mucho bochorno, nubes y claros, calima y suaves brisas marinas a partir de mediodía.

Como ocurrió ayer lunes, la temperatura máxima va a rondar en Elche los 35 grados centígrados, en Crevillent los 36 y en Santa Pola los 31.

En este segundo día de la semana existe la posibilidad de que al final de la tarde se pueda registrar alguna racha moderadas de viento puntual asociada a las tormentas que pueden afectar al interior y el norte de la provincia.

Para este próximo jueves se espera el día pico de la nueva ola de calor en la que nos encontramos, siendo un día en el que el termómetro puede volver a repuntar hasta los 37 o 38 grados.

Además, parece que a partir del domingo llegará un alivio térmico, retirándose la masa de aire caliente y bajando las temperaturas, que, no obstante, seguirán siendo totalmente veraniegas.