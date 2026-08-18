El termómetro continúa este martes rondando los 34 grados en Elche, Crevillent y Santa Pola

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante una jornada de martes muy similar a la de ayer lunes desde el punto de vista meteorológico. Se espera un día soleado con paso de nubes altas, con suaves brisas de levante a partir de media mañana y con bochorno.

Las temperaturas máximas pueden ser un poco más elevada que las registradas ayer, de modo que en Elche se pueden alcanzar los 34 grados centígrados, en Crevillent los 35 y en Santa Pola los 32.

En cualquier caso, va a ser un día con menos calor que mañana miércoles, jornada en la que llegará viento moderado de poniente y no se descarta que el termómetro pueda dispararse hasta los 40 grados, con mayor probabilidad de ello en las pedanías del en pedanías del oeste y suroeste de Elche y en Crevillent.

La madrugada del miércoles a jueves será muy calurosa y seca. No en vano, se prevé que a medianoche se pueda rondar aún en la ciudad ilicitana los 35 grados.

En principio, el fin de semana llega con un descenso notable de las temperaturas y máximas se quedarán en torno a los 30 grados.