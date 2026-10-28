La crónica del tiempo

Las temperaturas bajan en Elche, Crevillent y Santa Pola en un miércoles con nubes y claros

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Palmeral de Elche.
Palmeral de Elche. | Onda Cero Elche

Este miércoles va a ser un día con descenso en las temperaturas máximas, alternancia de nubes y claros y viento en general flojo de levante a partir de media mañana.

No se puede descartar que se escape alguna lluvia débil hacia mediodía.

Las temperaturas máximas van a rondar en Elche y Crevillent los 23 o 24 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en torno a los 22.

De cara a los próximos días, se prevé temperaturas en valores suaves y nubosidad variable.

El sábado hay posibilidad de algunas precipitaciones débiles por la tarde.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid