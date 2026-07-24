La sucesión de olas de calor también daña cultivos en el Camp d’Elx

El calor extremo tan regular, con tres episodios ya de ola de calor en los apenas treinta días de verano, ha comenzado a afectar a los cultivos del Camp d’Elx, tanto de arbolado como, en menor medida, a las plantas de hortalizas de invierno como la alcachofa que en algunas explotaciones agrarias han estado plantándose recientemente.

Esa afección en frutos como los higos, en pleno apogeo de recogida, o en los granados ya son visibles.

Los agricultores temen que persista la situación de altas temperaturas e incluso episodios de ‘reventones cálidos’ como los registrado en la tarde de ayer porque, de darse esa situación, los daños en los cultivos pueden ser mayores a los que comienzan a constatarse.

Los agricultores del Camp d’Elx insisten en que no recuerdan haber vivido una situación como la actual en la que, con tanta regularidad, se están sucediendo olas de calor.

Aunque no existe una definición única y precisa de ese término ‘ola de calor’, desde la Agencia de Estatal de Meteorología se explica que se trata de episodios de temperaturas anormalmente altas, que se mantienen varios días y superan umbrales históricos definidos por cada país.

Este pasado jueves se llegaron a alcanzar en áreas del Camp d’Elx los 42 grados centígrados de temperatura, con sensaciones térmicas de 50 grados o más.