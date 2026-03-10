TERTULIA

¿Son suficientes los números del Eldense para pelear el ascenso directo?

El equipo azulgrana es el mejor local de la categoría, pero baja enteros a domicilio

Felipe Canals

Elche |

El Eldense goleó al Gimnàstic de Tarragona en el Nuevo Pepico Amat y dejó atrás la mala racha de dos derrotas consecutivas. Los de Claudio Barragán siguen cuartos y a seis puntos del liderato. Los números en casa son los mejores de la categoría.

El conjunto azulgrana afronta este fin de semana una salida al campo del Atlético Sanluqueño, equipo que está en descenso. El Eldense necesita mejorar sus registros como visitante para recortarle puntos al Sabadell.

Analizamos el Eldense-Nàstic con Ángel Sánchez, Luis Cerdán, Miguel Ángel Monera y Raúl Patón.

