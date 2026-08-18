El Sindicato de Enfermería SATSE exige una solución rápida a problemas en la climatización en el Hospital General de Elche

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado este martes “continuos problemas” en la climatización con la que cuenta el Hospital General Universitario de Elche. La entidad ha calificado la situación de “grave” y ha defendido que se trata de una situación que no es nueva ya que se ha registrado también en veranos anteriores.

Según SATSE, la incidencia más reciente afecta al edificio de Consultas Externas, donde el sistema de aire acondicionado ha dejado de funcionar tras la avería de un compresor.

El sindicato ha lamentado que, según lo que se le ha comunicado desde el área de mantenimiento del centro, la reparación puede llegar a “demorarse al menos un par de semanas”, lo que es un plazo, insiste, “difícilmente aceptable en pleno mes de agosto y con temperaturas especialmente elevadas”.

Desde el Sindicato de Enfermería se ha recalcado que la falta de climatización genera “condiciones de trabajo y atención sanitaria incompatibles con el bienestar de pacientes y profesionales”, al tiempo que se ha criticado que “resulta incomprensible que año tras año” se repinta esa incidencia “sin que se acometan actuaciones estructurales que permitan garantizar el correcto funcionamiento” de los sistemas de climatización del hospital.

El sindicato SATSE ha exigido a la Conselleria de Sanidad que se agilice la reparación de las averías que sufre el sistema de climatización y ha urgido que se pongan en marcha un plan de mantenimiento y renovación de las instalaciones que evite que cada verano se repita el mismo problema.

El Sindicato de Enfermería ha desvelado que los problemas con la climatización en el Hospital General de Elche han obligado recientemente a que pacientes de Rehabilitación hayan sido desplazados a otras dependencias como consecuencia del “intenso calor que se registra tanto en el gimnasio como en determinadas salas de espera”. En el interior del gimnasio se han llegada alcanzar temperatura de hasta 30 grados centígrados, según el sindicato que además ha apuntado que las salas de espera de las tres plantas del edificio de la Unidad Integral de Atención Especializada “soportan temperaturas muy elevadas, obligando a muchos pacientes a recurrir a abanicos para paliar el calor durante las esperas”.