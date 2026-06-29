El Síndic incoa expediente por la polémica de la adscripción del colegio Princesa de Asturias de Elche al IES Victoria Kent

El Síndic de Greuges ha incoado una investigación en torno a la situación de siete alumnos y alumnas del colegio Princesa de Asturias de Elche que se han quedado sin plaza para cursar sus estudios de ESO el próximo año en el instituto Victoria Kent.

El Defensor del Pueblo de Elche ha abierto el expediente al admitir a trámite una queja en torno a esa situación presentada por padres de estudiantes, que, a falta de que el jueves se concreten las listas definitivas, se han quedado sin plaza en el instituto Victoria Kent.

A ese instituto estaban adscritos para Secundaria los alumnos del colegio Princesa de Asturias hasta el pasado mes de febrero cuando se comunicó a los padres que ya en el curso 2026-2027 iban a tener asignación en el instituto Pedro Ibarra.

La movilización de los padres provocó el compromiso de la Conselleria de Educación de buscar una solución, pero en las listas provisionales que se han publicado, siete alumnos se han quedado sin plaza en el instituto Victoria Kent.

El Síndic ha adquirido ahora el compromiso de analizar lo ocurrido y emitir un dictamen ante la queja de los padres de estudiantes. Con ello, ahora requerirá a la Conselleria de Educación explicaciones sobre lo ocurrido.

Concentración el día 3 de julio

En tanto que el Síndic de Greuges resuelve el expediente que ha abierto, padres de alumnos del colegio ilicitano han convocado una concentración para este próximo viernes, día 3 de julio, que sólo quedará suspendida si el día antes, con la publicación de las listas definitivas de admitidos en el instituto Victoria Kent, los siete alumnos obtiene plaza en ese centro.