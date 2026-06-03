Siloé, Beret, Rigoberta Bandini o Celtas Cortos actuarán en las fiestas de Elche

Siloé, Beret, Rigoberta Bandini o Celtas Cortos, son algunos de los grupos y artistas que van a aterrizar en Elche este próximo mes de agosto para actuar en la barraca municipal de las fiestas patronales.

Entre otros, también se van a subir al escenario de la barraca ‘Nits de Festa’, que como es habitual quedará instalada en el aparcamiento de la UMH de Elche, el grupo OBK, Neverland Bari, Sidecars, Chimo Bayo y Kuve.

Las actuaciones tendrán lugar del 7 al 14 de agosto

Habrá conciertos gratuitos y otros de pago. Para éstos, las entradas estarán disponibles para adquirir a partir de este jueves a las 10:00 horas a través de la web fiestasenelche.es.

“Estamos muy satisfechos con el resultado porque contamos con artistas que se encuentran en uno de los mejores momentos de sus carreras y porque hemos conseguido una programación equilibrada, con propuestas para jóvenes y público adulto”, ha afirmado este miércoles Irene Ruiz, concejala de Cultura.

Por su parte, Inma Mora, edil de Festejos, ha destacado que la programación musical de la barraca “volverá a ofrecer una gran variedad de estilos para que cualquier persona encuentre una propuesta acorde a sus gustos y pueda disfrutar de unas fechas tan esperadas por todos los ilicitanos”.

La barraca ‘Nits de Festa’, contará también con sesiones de DJ y animación musical después de todos los conciertos.

Además, como novedad, este año se va a instalar una zona de food trucks que ampliará la oferta de ocio y restauración para los asistentes.

Calendario de actuaciones

Día 7 de agosto - MVRK y Juicy Bae

Día 8 de agosto Siloé y Neverland Bari.

Día 9 de agosto - Sidecars

Día 10 de agosto - Beret

Día 11 de agosto - Celtas Cortos

Día 12 de agosto - Rigoberta Bandini

Día 13 de agosto - OBK

Día 14 de agosto - Chimo Bayo y Kuve